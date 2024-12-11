Новую шестиэтажную поликлинику в подмосковном ЖК «Южное Видное» откроют летом

Андрей Воробьёв (второй слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец
Строительство шестиэтажной взросло детской поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, ведётся на территории жилого комплекса «Южное Видное» в Ленинском городском округе, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня приехали на стройку поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное», которая здесь очень востребована. Рассчитываем, что все работы будут выполнены в срок, и во второй половине 2025 года поликлиника начнёт принимать пациентов», — сказал Андрей Воробьёв.В поликлинике предусмотрены терапевтическое, педиатрическое и травматологическое отделения, кабинеты узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделения лучевой диагностики, реабилитации и восстановительной медицины, а также дневной стационар. За смену в поликлинике смогут принять 500 взрослых и 250 маленьких пациентов.
Руководитель проекта Максим Грошков сообщил, что настоящее время строительная готовность поликлиники составляет 70%.
«В работах задействованы 200 человек, 20 технических работников, используются четыре единицы техники. Фасадные работы, отделку и обустройство инженерных коммуникаций внутри здания завершим в перовом квартале следующего года. Уже начали завозить медоборудование. В апреле-июне наши специалисты будут обучать медперсонал работать на нём», — уточнил Максим Грошков.
Фото: пресс-служба правительства МО
Новая поликлиника будет обслуживать свыше 55 тысяч человек — жителей кварталов «Западный» и «Южный», микрорайонов 1-й Донской, Брусника, Купелинка, Эко Видное 2.0, Пятый и Шестой, а также деревень Калиновка, Белеутово, Ермолино и Сапроново.
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