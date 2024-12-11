Новую шестиэтажную поликлинику в подмосковном ЖК «Южное Видное» откроют летом

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Строительство шестиэтажной взросло детской поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, ведётся на территории жилого комплекса «Южное Видное» в Ленинском городском округе, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.