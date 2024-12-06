Дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке построят в 2027 году

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Кубинке прошла церемония закладки первого камня многоквартирного дома для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ.
В ней приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой, командир 45-й бригады Вадим Паньков и семьи бойцов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство дома планируют завершить в 2027 году. Он будет состоять из двух секций, по 12 этажей каждая. Новоселье смогут отметить более 330 семей военнослужащих легендарного воинского подразделения, которое сегодня выполняет задачи в зоне СВО.
Юнус-Бек Евкуров (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Московская область всесторонне поддерживает 45-й бригаду. Бойцам помогают с техникой, тактическим снаряжением, средствами связи и всем, что необходимо в зоне боевых действий. Не забывают и о семьях десантников. В Кубинке построен современный детский сад, проведён капитальный ремонт в школе, обновлён культурно-досуговый центр, ведется благоустройство. Первый камень в строительство дома заложили в год 30-летия основания бригады.
Многоквартирный дом будет строиться при участии Сбера.
Банк активно поддерживает военнослужащих. Так, в этом году вместе с госфондом «Защитники Отечества» он запустил образовательную программу по развитию цифровых навыков, повышению финансовой грамотности, информационной безопасности для ветеранов спецоперации и их семей.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство дома планируют завершить в 2027 году. Он будет состоять из двух секций, по 12 этажей каждая. Новоселье смогут отметить более 330 семей военнослужащих легендарного воинского подразделения, которое сегодня выполняет задачи в зоне СВО.
«Это особое воинское соединение несколько десятилетий проявляет лучшие профессиональные качества по защите нашей Родины. В Московской области много доблестных подразделений. Мы стараемся всегда быть рядом и с офицерами, и с личным составом, и, конечно же, с жителями городов, где они дислоцируются. В скором времени здесь появится современное жильё и всё, что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе. Спасибо командирам, которые всегда проявляют заботу о семьях наших защитников», – сказал Воробьёв.
Юнус-Бек Евкуров (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Московская область всесторонне поддерживает 45-й бригаду. Бойцам помогают с техникой, тактическим снаряжением, средствами связи и всем, что необходимо в зоне боевых действий. Не забывают и о семьях десантников. В Кубинке построен современный детский сад, проведён капитальный ремонт в школе, обновлён культурно-досуговый центр, ведется благоустройство. Первый камень в строительство дома заложили в год 30-летия основания бригады.
«Выражаю большую благодарность от имени министра обороны и ребят, которые сегодня достойно выполняют боевые задачи. Строительство этого дома – большой мотиватор для военнослужащих. Они знают: где бы они не выполняли задачи, государство всегда найдёт возможность сделать всё, чтобы тыл был прикрыт», – отметил Евкуров.Герман Греф (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Многоквартирный дом будет строиться при участии Сбера.
«Те, кто прошёл школу армии, школу спецназа, знают, что такое защищать Родину. За спинами этих ребят мы чувствуем себя уверенно. Есть хорошая поговорка «Мой дом – моя крепость». Эти ребята – крепость нашей страны. И для нас большая честь – построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было всё в порядке», – сказал Греф.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Банк активно поддерживает военнослужащих. Так, в этом году вместе с госфондом «Защитники Отечества» он запустил образовательную программу по развитию цифровых навыков, повышению финансовой грамотности, информационной безопасности для ветеранов спецоперации и их семей.
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Лора Луганская