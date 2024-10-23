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Воробьёв: в Подмосковье сегодня работают свыше 3,3 тыс. сельских старост

23 октября 2024, 17:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье работают более 3,3 тыс. сельских старост, которые ежедневно заботятся о территориях своих поселений.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Год назад мы создали Ассоциацию сельских старост. За это время к движению присоединились более 800 человек. В сёлах теперь проходят выездные администрации, а старосты могут предложить свои инициативы местным властям. Благодаря их стараниям появляются новые дороги, освещение, детские площадки, а жизнь становится комфортнее», – написал губернатор в своём телеграм-канале.


Он привёл примеры деятельности нескольких старост. Так, Иван Морозов родился и вырос в деревне Красноиншино под Можайском. Он потомок одной из семей основателя и первого председателя колхоза. Благодаря его усилиям деревню газифицировали и проложили на территории интернет.

Работа Анны Зайцевой из деревни Дворяниново в городском округе Ступино помогла установить волейбольную площадку и освещение. Также в деревне благоустроили родник, зону отдыха на реке Каширка, отсыпали щебнем дорогу.

Воробьёв поздравил всех старост с праздником, пожелав крепкого здоровья, сил и успехов в их нелёгком, но очень важном деле.

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#село
В Реутове при масштабной реконструкции системы теплоснабжения, заменили 2 км труб
23 октября 2024, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Это относительно новая форма работы, когда администрация округа выезжает на одно из предприятий, чтобы дать людям возможность решить волнующие их проблемы, не покидая рабочих мест. Глава городского округа Реутов Филипп Науменко назвал ключевой темой в работе администрации назвал ЖКХ.
«Моя принципиальная позиция – надо не латать старое, а строить новое. Мы ведём масштабную реконструкцию системы теплоснабжения, заменили более 2 км труб. На следующий год запланировали капремонт двух котельных. Модернизируем водозаборный узел в северной части города. Всё это сделает оказание коммунальных услуг в Реутове более надёжным и бесперебойным», – заверил глава.
Он также рассказал о развитии сферы образования и здравоохранения.
«Из 10 школ девять у нас – в зелёной зоне областного рейтинга. Единственную «желтую» тоже, надеюсь, в ближайшее время подтянем. Очередей в детские сады нет, мест всем хватает», – отметил он.
Науменко проинформировал жителей о проведении диспансеризации и вакцинации на предприятиях. Специалисты реутовских поликлиник всегда готовы приехать провести скрининг здоровья жителей. Во время выездной администрации сотрудники водоканала также могли сделать прививку от гриппа.

В завершении встречи глава муниципалитета поблагодарил сотрудников водоканала за труд, результат которого все жители ощущают на себе ежедневно.

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#жкх
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В Московской области на шести дорогах отремонтировали искусственные неровности
23 октября 2024, 17:30

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые асфальтобетонные и резинокордовые искусственные дорожные неровности на шести региональных дорогах Московской области. Ремонт проводился в рамках летнего обслуживания дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Неровности были были восстановлены на улицах Угрешская в Дзержинском и Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино. Кроме того, ремонтные работы проводились на дорогах в деревнях Сельниково городского округа Коломна, Давыдово Орехово-Зуевского округа, Нефедьево и на улице Панфилова в посёлке Нахабино городского округа Красногорск.

Искусственные неровности устанавливаются для снижения скорости движения вблизи социально значимых объектов и в потенциально опасных местах, где водители часто превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрёстках.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят осмотр и плановый ремонт всех элементов, влияющих на безопасность движения, таких как ограждения, светофоры, линии освещения, дорожные знаки и искусственные неровности.

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#ремонт дорог
#подмосковье
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В парках Подмосковья продолжается подготовка парков к зимнему сезону
23 октября 2024, 17:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В парках Московской области активно ведутся работы по подготовке к зимнему сезону. Представители Министерства культуры и туризма региона совместно с АНО «МосОблПарк» уже провели первые рабочие визиты в парки Долгопрудного, Краснознаменска, Котельников, Электростали, Фрязино, Щёлково, Лосино-Петровского, Рузского, Можайского и Богородского городских округов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В настоящее время осуществляется оценка состояния уборочной техники, оборудования и готовности персонала к работе в зимний период. В ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут в парках Лобни, Шаховской, Лотошино, Королёва, Луховиц, Коломны, а также в Пушкинском, Павлово-Посадском, Дмитровском и Орехово-Зуевском городских округах.

В рамках реализации губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона планируется организовать разнообразные мероприятия, включая праздничные, культурные и спортивные события.

Парки будут украшены к Новому году, там установят ёлки, почту и резиденцию Деда Мороза. Лучшие локации получат знак качества «Дед Мороз рекомендует».

Для удобства посетителей в парках создадут инфраструктуру для зимнего отдыха: катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и пункты проката спортивного инвентаря.

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#мероприятия
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Готовность стадиона «Чайка» в Королёве составляет 96%
23 октября 2024, 17:13

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Королёве завершается капитальный ремонт стадиона «Чайка» в рамках государственной программы. Готовность объекта составляет 96%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 31 человек. Строители завершают все электромонтажные работы, ожидают поставку мебели и спортивного оборудования», — говорится в сообщении.
Стадион, рассчитанный на 1524 зрителя, был построен в 1957 году, его общая площадь составляет 17 534,8 квадратных метров.

Инфраструктура стадиона соответствует всем стандартам для спортивных объектов и включает раздевалки с техническим и методическим оборудованием, душевые, туалеты, медицинский кабинет, конференц-зал с демонстрационным оборудованием, радиоузел, электрическое табло, систему освещения и парковку.Ожидается, что объект будет введён в эксплуатацию в начале ноября 2024 года.

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#инфраструктура
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#подмосковные стройки
#московская область
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В Подмосковье освободили от хлама места общего пользования 4,3 тыс. домов
23 октября 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Места общего пользования более чем 4,3 тыс. многоквартирных домов Подмосковья расчистили от хлама. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Некоторые жильцы используют лестничные клетки и холлы возле квартир как дополнительные хранилища, наполняя пространства мебелью, колясками, велосипедами, автомобильными шинами и другими предметами, для которых не нашлось места в квартире. Однако это недопустимо, так как является нарушением правил пожарной безопасности. С начала года управляющие организации региона ликвидировали захламление мест общего пользования более чем в 4,3 тыс. многоквартирных домов», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что ответственность за содержание общего имущества в многоквартирных домах несут управляющие компании.

Если соседи хранят в подъезде свои вещи, следует обратиться в свою УК или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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#московская область
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Московская область стала одной из самых активных участников проекта «Знание»
23 октября 2024, 17:03

Фото: Министерство образования Московской области

Московская область вошла в число лидеров по количеству участников образовательного проекта «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий», организованного Российским обществом «Знание», сообщает Министерство образования Московской области.
В проекте от Московской области участвовали 4704 человека, что является одним из лучших результатов.

Общее количество участников просветительского проекта составило более 170 тысяч человек, стартовавший в июле текущего года и охватывающий 89 субъектов Российской Федерации.

В рамках данного образовательного мероприятия проводились лекции, мастер-классы и тематические викторины, которые помогли участникам лучше понять историю знаменитого торгового пути и его значение в становлении российской государственности.

Кроме того, в проекте около 4 тысяч человек зарегистрировались для участия во Всероссийской онлайн-викторине, где 487 команд из 77 регионов страны проверили свои знания по истории торговых путей IX-X веков. Команды боролись за победу в пяти раундах, и по окончании викторины все участники получили сертификаты от Общества «Знание».

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#образование
#проект
#сертификат
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Глава Одинцова Иванов проверил готовность к зиме дома в посёлке Назарьево
23 октября 2024, 16:24

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность к зиме многоквартирного дома №18 в посёлке Назарьево. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Шестиэтажное здание было построено в 1982 году. В 46 квартирах проживают более 100 человек. Как сказал Иванов, в преддверии отопительного периода дом успешно прошёл обязательную процедуру получения паспорта готовности.
«При подготовке к зиме в доме отремонтировали крышу, промыли и опрессовали более 570 погонных метров сетей, удалили биологические наросты на крыше входной группы и козырьке. Мы поговорили с жителями, и они подтвердили, что тепло на объект подано», – рассказал глава.
По его словам, в квартирах комфортно, проблем с температурой нет. Зафиксировано пожелания на будущее – обустроить освещение перед входом и на улице. Также будет проведено собрание собственников жилья и отправлена заявка на включение дома в программу капремонта

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#отопительный сезон
#подмосковье
#московская область
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В Москве сократилось число ДТП с арендными электросамокатами
«Ъ»: замедление электросамокатов в Москве сократило число ДТП на 48%
23 октября 2024, 15:54

Фото: iStock/Zoran Zeremski

В Москве за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась на 48%. Об этом со ссылкой на данные ЦОДД Москвы пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что также произошло значительное снижение наездов на пешеходов – на 67%. Эксперимент по ограничению скорости арендных электросамокатов начался 15 июля.

На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД скорость была ограничена до 20 км/ч, а в парках и иных «медленных» зонах — до 5-15 км/ч. Уточняется, что официальные итоги эксперимента будут подведены до конца этого года. Столичные власти намерены обсудить возможность внедрения данной практики в других районах города в следующем году.

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Капремонт плотины на реке Вязёмка в Назарьеве завершат в 2026 году
23 октября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Проект капремонта плотины на реке Вязёмка в посёлке Назарьево подготовят в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
В августе объект передали в муниципальную собственность от Управления делами президента. Глава муниципалитета Андрей Иванов оценил состояние плотины и сообщил, что после этого плотину начали активно эксплуатировать силами муниципального бюджетного учреждения.
«Экспертиза показала, что износ сооружения уже превысил 60%, поэтому оно работает в ограниченном режиме. Сейчас объект обслуживает «Одинцовское городское хозяйство», которое проводит текущий ремонт. Это позволит без аварий пройти осенне-зимний период и весенний паводок. Следующий шаг – капремонт. Проект будет готов в 2025 году, а работы завершатся в 2026-м», – уточнил Иванов.
Ремонт будут выполнять по программе губернатора Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Первоочередные работы на гидротехническом сооружении включали расчистку тела плотины и водосброса от растительности, восстановление настила смотрового мостика и окраску металлических конструкций антикоррозийной краской. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, на объекте ведут регулярный мониторинг.

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#андрей иванов
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#проект
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