Воробьёв: в Подмосковье сегодня работают свыше 3,3 тыс. сельских старост

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье работают более 3,3 тыс. сельских старост, которые ежедневно заботятся о территориях своих поселений.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он привёл примеры деятельности нескольких старост. Так, Иван Морозов родился и вырос в деревне Красноиншино под Можайском. Он потомок одной из семей основателя и первого председателя колхоза. Благодаря его усилиям деревню газифицировали и проложили на территории интернет.
Работа Анны Зайцевой из деревни Дворяниново в городском округе Ступино помогла установить волейбольную площадку и освещение. Также в деревне благоустроили родник, зону отдыха на реке Каширка, отсыпали щебнем дорогу.
Воробьёв поздравил всех старост с праздником, пожелав крепкого здоровья, сил и успехов в их нелёгком, но очень важном деле.
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«Год назад мы создали Ассоциацию сельских старост. За это время к движению присоединились более 800 человек. В сёлах теперь проходят выездные администрации, а старосты могут предложить свои инициативы местным властям. Благодаря их стараниям появляются новые дороги, освещение, детские площадки, а жизнь становится комфортнее», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он привёл примеры деятельности нескольких старост. Так, Иван Морозов родился и вырос в деревне Красноиншино под Можайском. Он потомок одной из семей основателя и первого председателя колхоза. Благодаря его усилиям деревню газифицировали и проложили на территории интернет.
Работа Анны Зайцевой из деревни Дворяниново в городском округе Ступино помогла установить волейбольную площадку и освещение. Также в деревне благоустроили родник, зону отдыха на реке Каширка, отсыпали щебнем дорогу.
Воробьёв поздравил всех старост с праздником, пожелав крепкого здоровья, сил и успехов в их нелёгком, но очень важном деле.
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Лора Луганская