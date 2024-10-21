Президенты России и ОАЭ открыли в Гимназии им. Примакова Центр международного сотрудничества

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Президенты России и Объединённых Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян открыли Центр международного сотрудничества с ОАЭ имени её Высочества шейхи Фатимы Бинт Мубарак.
Центр создан на базе Гимназии им. Примакова, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо этого, в гимназии планируют проводить международные конференции по арабскому языку, а для педагогов организовывать зарубежные стажировки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Для нас это ещё один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Благодаря центру мы сможем чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками. Педагоги вместе с коллегами из ОАЭ уже начали составлять учебник арабского языка. Мы создадим стандарты сдачи ЕГЭ для ребят, которые учат арабский, и единый стандарт для тех, кто учит русский язык в Эмиратах», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По словам главы региона, для школьников и выпускников вузов также предусмотрена возможность изучать арабский язык бесплатно в дистанционной форме. «В ноябре в гимназию приедет первая группа ребят из Объединённых Арабских Эмиратов. А российские школьники по результатам экзаменов и олимпиады по окончании курса поедут в ОАЭ», – добавил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо этого, в гимназии планируют проводить международные конференции по арабскому языку, а для педагогов организовывать зарубежные стажировки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская