Воробьёв: в Подмосковье заменили все лифты старше 25 лет

Фото: телеграм-канал Андрей Воробьёва
В Московской области заменили все лифты старше 25 лет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, принявший в пятницу участие во Всероссийском съезде операторов капитального ремонта.
«С 2014 года мы обновили почти 13 тыс лифтов, до 2025-го заменим ещё 1,1 тыс. На выставке съезда, например, свои лифты показал Серпуховский лифтостроительный завод. Они двигаются со скоростью 6 м/с, такие лифты устанавливают в высотках», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он добавил, что власти Подмосковья много работают над улучшением сферы ЖКХ, ищут новые решения и используют современные технологии.
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Лора Луганская