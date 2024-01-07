Воробьёв: Владельцы частной котельной в Климовске скрылись

Фото: сайт Кремля
В самые морозные дни только что наступившего нового года в частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске произошла авария, оставившая без теплоснабжения 170 домов. Владельцы объекта сразу после случившегося просто «исчезли с радаров».
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также рассказал, что с хозяевами частного отопительного объекта в течение продолжительного времени пытались связаться для уточнения различных деталей технического характера, но безуспешно.
Воробьёв обратился в следственные органы с просьбой выйти в суд с ходатайством о передаче котельной в муниципальную собственность. Он также попросил сделать это в максимально короткие сроки. Представители Следственного комитета РФ сообщили губернатору, что уголовное дело по факту ЧП уже возбуждено и обещали постоянно информировать подмосковные власти о развитии ситуации.
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«Исходя из этого, будем решать вопрос по-другому», — сказал глава региона.
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Александр Бойцов