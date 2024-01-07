Воробьёв сообщил о скором возвращении тепла в дома Климовска

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По его словам, в настоящее время всё же может возникнуть проблема с состоянием системы отопления в домах (трубы и батареи), которые могли быть частично разморожены.
Напомним, что в период холодов на частной котельной в Подольске произошла авария, в результате чего более ста домов остались без отопления.
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