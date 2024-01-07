Воробьёв попросил СК РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов и глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов дали распоряжение не дожидаться окончания праздничных дней, а уже сегодня приступить к необходимым восстановительным работам.

Отмечается, что в настоящее время на котельную привезли бойлер, который установят вместо того, что вышел из строя. Примечательно, что Акулов лично посетил место проведения работ.

По словам Акулова, из трех работающих бойлеров остались полтора, что произошло из-за аварии. В первые дни после инцидента специалисты пытались самостоятельно ликвидировать проблему, однако ситуация является сложной, в результате чего, как отмечает глава округа, было осуществлено обращение к коллегам из Правительства Московской области Александру Юрьевичу Самарину и Евгению Акимовичу Хромушину за помощью, так как бойлер, который заказала котельная, пришёл бы только после праздничных дней.

«Коллеги отреагировали, сегодня, благодаря общей слаженной работе, из Коломны привезли бойлер для замены. Параллельно с этим были сформированы бригады для того, чтобы в ближайшие дни провести работы по установке нового оборудования», — подчеркнул Акулов.

После установки нового оборудования бригадиры приступят к переборке второго бойлера, который наполовину перестал функционировать. Вопрос восстановления нормативного теплоснабжения домов, которые запитаны от котельной ВНИИ игрушки, находится на постоянном контроле администрации округа и прокуратуры с первых дней появления проблемы.