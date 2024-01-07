Воробьёв попросил СК РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Воробьёв подчеркнул, что передача котельной муниципальному предприятию возможна либо при возбуждении уголовного дела, либо при добровольной передаче от собственника.
Он также добавил, ситуация остаётся непростой, поскольку персонал котельной исключительно рядовой, а собственников, владельцев и генерального директора власти региона ещё ни разу не видели.
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