В городе Белоозёрский оперативно восстановлена работа котельной

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От жителей поступали жалобы на холод в квартирах, на которые администрация городского округа Воскресенск оперативно отреагировала.
«Лично контролирую ситуацию с отоплением в городе. В 7.45 произошла аварийная остановка одного из котлов на котельной №1, в течение нескольких часов теплоноситель подавался по сниженным параметрам температуры. В настоящее время котел запущен, начали прогрев. Мобилизуем ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях», – рассказал глава округа Алексей Малкин.
В прошедшие выходные также происходила остановка котла. Его работу оперативно восстановили.
«Продолжительное время дом находится без тепла из-за нарушения циркуляции. Коллективные письма отправили в ресурсоснабжающие организации. Здесь требуется капитальный ремонт котельной и всех коммуникаций. Мы просим администрацию перенести сроки ремонта с 2025 года на этот. В противном случае следующую зиму мы не выдержим. Очень надеемся, что на нас обратят внимание и действительно помогут нам», – сказали жители дома №29 по улице Молодёжной.
На данный момент тепло начинает поступать в квартиры жителей. На термометрах температура достигла 19,5 градусов тепла.Ранее сообщалось, что в гимназии им. Подольских курсантов есть своя котельная, поэтому жители смогли там отдохнуть и отогреться.
Сразу же, как удастся подключить жилые дома, специалисты займутся школами и детскими садами.
Для этого потребуются 2-3 дня. Для школьников уроки пока будут проходить в дистанционном формате. Для детей, родители которых завтра выходят на работу, организованы дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно обратившись к воспитателям
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