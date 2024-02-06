Врач Черемушкин: Здоровье Карла III зависит от наличия метастазов

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Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин высказал мнение о том, что состояние здоровье короля Великобритании Карла III будет зависеть от наличия метастазов раковой опухоли.
«Сложно говорить о чём-то, пока нет официальных данных и заключений. Карл III дожил до того возраста, когда, скорее всего, уже есть раковая опухоль, она просто медленнорастущая. И попал в больницу он, вероятно, с осложнениями. Рак — это болезнь пожилых, все будет определяться тем, есть ли метастазы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Черемушкин.
Он добавил, что для здоровья короля опасны осложнения заболевания, поскольку сил организма справится с ними у пожилых людей немного.
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