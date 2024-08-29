Врач Хорошев раскрыл, кто из людей дольше всех живёт

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Врач невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев заявил, что из людей долгожителями являются учёные.
Он объяснил это образом их жизни и профессиональной деятельностью.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.
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«Кто из людей живет на планете дольше всего? Это учёные. Это доказано. Средний возраст ученого 90 лет. Эти люди поглощены своей работой, им не приходится заедать или запивать свою жалкую жизнь чем-то токсичным. При этом они работают в комфортных условиях, а их теломеры позволяют им жить очень много и эффективно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.
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Мелисса Тимофеева