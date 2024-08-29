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В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет

29 августа 2024, 12:54
Фото: istockphoto/Igor Ilkov

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

Курение вейпов и электронных сигарет может развиться новое опасное заболевание лёгких. Об этом сообщили специалисты министерства здравоохранения РФ.
В официальном телеграм-канале ведомства медики впервые обнародовали название новой болезни и описали его симптоматику. Это EVALI — острое лёгочное поражение, вызываемое потреблением электронных сигарет. Об этой болезни стало известно не сейчас, но её изучение несколько замедлилось после начала пандемии COVID-19.

Такое промедление было вызвано некоторой схожестью симптомов EVALI и коронавируса. Поэтому также остановила свой рост выявляемость этой болезни. Но это не означает уменьшение опасности для курильщиков вейпов.



EVALI, как и COVID-19, сопровождается повышенной температурой, кашлем, общей слабостью и одышкой. Это заболевание ведёт к необратимым патологическим изменениям в лёгких. В отличие от коронавируса, болезнь на ранних стадиях проявляется нарушениями пищеварительной системы.

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«В России долго не живут»: Гериатр назвал правила, которые помогут продлить жизнь
Гериатр Новоселов: чтобы продлить жизнь, нужно соблюдать шесть правил
29 августа 2024, 13:16

Фото: iStock/greenleaf12

Сегодня, 29 августа, отмечается день долголетия. Наверное, любой человек хочет прожить долгую и счастливую жизнь, но как это сделать?
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП ПРИ МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал правила, соблюдая которые можно увеличить продолжительность своей жизни.

  1. Отказ от вредных привычек: курение, например, сокращает жизнь на 10-15 лет и ускоряют всю зависимую патологию.
  2. Правильный образ жизни: в том числе, достаточный уровень физической активности и сбалансированное питание. У россиян оно разбалансировано, зачастую в нем преобладают углеводы. Рацион питания должен соответствовать энергозатратам человека, поддерживать энергетический баланс, количество микро- и макроэлементов.
  3. Положительные эмоции: каждый сам должен определить, что приносит ему радость. Кто-то собирает грибы, а кто-то марки.
  4. Рельеф организма: обеспечьте достаточный объем телесной мускулатуры.
  5. Когнитивные резервы: чем выше образованность, тем позже человек столкнется с когнитивными нарушениями. Если обучаться в течение жизни, в пожилом возрасте будут дополнительные 1-2 года качественного наполнения жизни.
  6. Финансовая подушка: дело не в количестве денег на счету, а в том, что человек может себе на них позволить. Например, более качественное питание или поход к врачу по первой необходимости, а не по записи.

«Очень важно не сокращать продолжительность своей жизни. Особенно в России, где долго не живут, важно это. У нас мужчины живут меньше женщин на 10 лет», — отметил эксперт.

Он добавил, что в долголетии очень сложно уследить причинно-следственные связи, потому что эта тема связана со всеми факторами нашей жизни: экономикой, политикой, медициной и так далее.

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Растила 20 лет: реутовские врачи удалили у пациентки огромную опухоль на затылке
29 августа 2024, 12:21

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Огромную опухоль, выросшую на затылке у 62-летней женщины, удалили хирурги Реутовской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Провели операцию по удалению новообразования. Его размер составил 252 кубических сантиметра. Сначала предполагалось, что это атерома, но структура оказалась больше похожа на липому. Материал отправили на гистологию», — заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Исследование показало, что опухоль доброкачественная. Пациентку выписали, и она вернулась к привычной жизни.

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#реутов
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#минздрав мо
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#медицина
#здравоохранение
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Жителей Подмосковья приглашают 31 августа пройти онкоскрининг
29 августа 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей состоится в ближайшую субботу, 31 августа, в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), пройти проверку на заболевание раком и получить консультацию специалиста смогут все желающие в возрасте от 18 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Проходить диагностику нужно регулярно, даже если вас ничего не беспокоит, так как проверка дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит — сохранить качество жизни. В эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители Московской области смогут в 24 ЦАОПах», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
В частности, в рамках дня открытых дверей можно будет пройти маммографию и УЗИ молочных желёз, диагностику новообразований кожи, а также сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на скрытую кровь в кале.

День открытых дверей будет проходить с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно взять паспорт СНИЛС и полис ОМС. Адреса подмосковных Центров амбулаторной онкологической помощи можно уточнить по ссылке.

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#диагностика
#проверка
#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Лихорадка Западного Нила пришла в Россию: охвачено уже 22 региона
Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила нашли в 22 регионах России
29 августа 2024, 03:35

Фото: istock/nechaev-kon

Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев заражения лихорадкой Западного Нила в 22 регионах России. Уровень заболеваемости превысил средний показатель на 13%, отметили в пресс-службе ведомства.
Особенно уязвимы к заболеванию люди с хроническими болезнями и пожилые граждане. По данным Роспотребнадзора, теплая погода способствует увеличению продолжительности жизни комаров, которые являются основными переносчиками вируса. Обычно лихорадка Западного Нила встречается в странах с жарким климатом и южных регионах России.

На днях Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что число зарегистрированных случаев заболевания в республике достигло 59. При этом только одному из заразившихся не потребовалась госпитализация.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – это вирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями. В некоторых случаях у пациентов могут развиться серозный менингит и менингоэнцефалит. Основной путь заражения – укусы комаров и клещей.
Ранее в 2024 году Роспотребнадзор сообщал о единичных случаях заражения ЛЗН, большинство из которых были завозными.

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#роспотребнадзор
#инфекция
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#госпитализация
#заболевания
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Врач Иванова заявила об опасности самолечения при отите
28 августа 2024, 21:47

Фото: iStock/Doucefleur

Терапевт Виктория Иванова предупредила, что самолечение при отите чревато менингитом или потерей слуха.
«Отит нельзя игнорировать или пытаться лечить самостоятельно. Это воспаление, которое локализуется в среднем, внутреннем или наружном отделе уха. Самолечение чревато полной глухотой, менингитом или абсцессом мозга, поражением слуховых и лицевых нервов, параличом», — пояснила в беседе с NEWS.ru Иванова.

По её словам, при гнойной форме отита может начаться даже разрушение костей.

Специалист призвала не игнорировать боль в ухе, ощущение заложенности в ушах, покраснение видимой части ушной раковины и другие неприятные симптомы, а обращаться с эти к врачу.

Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что при ожогах лица, груди, шеи, ног или паховой области необходимо вызывать скорую помощь.

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#помощь
#симптомы
#терапевт
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Россиянам раскрыли, при каких ожогах нужно сразу вызывать скорую
Врач Видяскин рекомендовал вызывать врачей при ожогах лица и шеи
28 августа 2024, 21:41

Фото: iStock/MangTeng

Терапевт Игорь Видяскин заявил, что при ожогах лица, груди, шеи, ног или паховой области необходимо вызывать скорую помощь.
«Если ожог охватил большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или в паху, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь. Если рана кажется серьезной или возникли осложнения, такие как сильная боль, инфекция или отек, также требуется медицинская помощь», — отметил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Ранее врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова заявила, что отличить истинное головокружение от психогенного можно по глазам.

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#инфекция
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#врач
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Врач Шаповалова раскрыла отличие истинного головокружения от психогенного
Врач Шаповалова: Отличить типы головокружения можно по глазам
28 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/brizmaker

Врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова заявила, что отличить истинное головокружение от психогенного можно по глазам.
По её словам, истинное головокружение всегда сопровождается непроизвольным движением глаз.

«Часто причиной шаткости и неустойчивости является тревожное расстройство. Тогда головокружение называют психогенным. В этом случае пациенты не испытывают ощущения вращения комнаты вокруг себя, но жалуются на постоянное внутреннее ощущение шаткости, будто их заносит в сторону. Но при этом они идут ровно. Отличить истинное головокружение от несистемного можно по глазам», – прояснила в беседе с Газета.ру Шаповалова.

До этого сомнолог София Черкасова объяснила причины «ярких» продолжительных сновидений большим объёмом информации, накопившимся в мозге за день, который должен быть обработан.

«Это зона гиппокампа, так как когда человек спит, во время быстрой стадии сна происходит переработка этой информации. Гиппокамп очищается, воспоминания сортируются и частично выбрасываются, а частично остаются, откладываясь в корковые структуры, где они будут жить долго», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Черкасова.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.

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Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека
28 августа 2024, 19:24

Фото: iStock/Gilnature

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.
Так, он привёл в пример «Солнечный супершторм» 1859 года.

«Тогда изменение поля привело к воспламенению телеграфных линий и к тому, что три дня по Земле на экваторе гуляли совершенно аномальные явления. Выброс солнечной плазмы был очень мощным. При этом никаких отклонений самочувствия, ни массовых, ни даже индивидуальных тогда не было зафиксировано. Человечество перенесло это событие нормально. Трудности возникли только из-за нарушения светового дня и сбоя телеграфных систем», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.

А доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал универсальный список витаминов, рекомендованный людям после 50 лет. Так, он перечислил D3, К2, В9, В12.

«Упомянутый список — это витамины, чей положительный эффект доказан для мужского и женского организма. Но я бы также включил в него никотиновую кислоту В3, которая защищает организм от атеросклероза. В3 тоже следует принимать как женщинам, так и мужчинам, поскольку она защищает головной мозг от возрастных изменений. Собственно, как и В12», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.

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Названы неожиданные полезные свойства кофе
Врач Габдулхакова: Кофе может помочь предотвратить болезнь Паркинсона
28 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.
«Результаты эпидемиологических исследований показывают, что употребление кофе может помочь предотвратить ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона и заболевания печени. Большинство проспективных когортных исследований не выявили связи потребления кофе со значительным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

А врач-офтальмолог Светлана Полякова развеяла некоторые мифы, связанные со здоровьем глаз. Так, она отметила, что весьма преувеличены такие факты, как то, что морковь и черника поддерживают здоровье глаз, улучшить качество зрения можно, избегая нагрузки на глаза, чтение книг также негативно воздействует на глаза, как и гаджеты, нельзя избежать потери зрения и т. д. В беседе с RuNews24.ru специалист добавила, что неправдой является и то, что в глазу можно потерять контактную линзу. По её словам, сделать это невозможно из-за самого строения органа зрения.

Ранее врач-кардиолог, терапевт клиники Огни Олимпа, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что боль в области сердца зависит от факторов риска ишемического происхождения.

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