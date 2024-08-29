В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет

Фото: istockphoto/Igor Ilkov
Курение вейпов и электронных сигарет может развиться новое опасное заболевание лёгких. Об этом сообщили специалисты министерства здравоохранения РФ.
В официальном телеграм-канале ведомства медики впервые обнародовали название новой болезни и описали его симптоматику. Это EVALI — острое лёгочное поражение, вызываемое потреблением электронных сигарет. Об этой болезни стало известно не сейчас, но её изучение несколько замедлилось после начала пандемии COVID-19.
Такое промедление было вызвано некоторой схожестью симптомов EVALI и коронавируса. Поэтому также остановила свой рост выявляемость этой болезни. Но это не означает уменьшение опасности для курильщиков вейпов.
EVALI, как и COVID-19, сопровождается повышенной температурой, кашлем, общей слабостью и одышкой. Это заболевание ведёт к необратимым патологическим изменениям в лёгких. В отличие от коронавируса, болезнь на ранних стадиях проявляется нарушениями пищеварительной системы.
Читайте также:
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине
В Калининграде две восьмиклассницы ушли из дома из-за запрета курить вейп
Подмосковный гематолог Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови
Такое промедление было вызвано некоторой схожестью симптомов EVALI и коронавируса. Поэтому также остановила свой рост выявляемость этой болезни. Но это не означает уменьшение опасности для курильщиков вейпов.
EVALI, как и COVID-19, сопровождается повышенной температурой, кашлем, общей слабостью и одышкой. Это заболевание ведёт к необратимым патологическим изменениям в лёгких. В отличие от коронавируса, болезнь на ранних стадиях проявляется нарушениями пищеварительной системы.
Читайте также:
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине
В Калининграде две восьмиклассницы ушли из дома из-за запрета курить вейп
Подмосковный гематолог Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови
Александр Бойцов