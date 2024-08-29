В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет

День открытых дверей состоится в ближайшую субботу, 31 августа, в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), пройти проверку на заболевание раком и получить консультацию специалиста смогут все желающие в возрасте от 18 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.