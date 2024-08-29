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Диетолог Мухина назвала самые опасные для здоровья орехи

Диетолог Мухина не рекомендовала есть жареные орехи
29 августа 2024, 19:20
Фото: iStock/Muralinath

Фото: iStock/Muralinath

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.
«Во время обработки идет пережигание витаминов, масел, и образуются канцерогены», — отметила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

При этом она отметила, что при заболеваниях ЖКТ могут помочь ореховые масла.



А главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, как правильно замораживать на зиму урожай. По её словам, ягоды и фрукты стоит запаковывать в специальные контейнеры или пищевые брикеты.

«Овощи нужно перед заморозкой обязательно очищать. Для этого следует натереть их на крупной терке или нарезать одинаковыми дольками и отправить в пищевой пакет или емкость. Этот рецепт подходит для моркови, кабачков, капусты и ее разновидностей», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Ганичкина.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявляла, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.

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Дети участников СВО смогут лечиться в подмосковном Детском клиническом центре
29 августа 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Дети участников специальной военной операции со всей России смогут получать помощь в новом Детском клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске, соответствующее соглашение заключено между медучреждением и фондом «Защитники Отечества». Клинический центр осмотрела замминистра обороны РФ Анна Цивилева совместно с первым зампредом правительства Московской области Людмилой Болатаевой, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Нам очень важно, чтобы дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах. У всех ребят, которые здесь окажутся, будет возможность в дальнейшем жить здоровой, полноценной, активной жизнью, несмотря на те трудности, с которыми они сталкивались», — сказала Анна Цивилёва.
Она также добавила, что военнослужащим необходимо знать, что об их семьях и детях заботятся и в трудную минуту придут на помощь.

В свою очередь, Людмила Болатаева отметила высокий уровень технической оснащённости медицинского центра и профессионализм сотрудников.

«Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля — это крупнейший многофункциональный медицинский флагман, оказывающий помощь маленьким пациентам. Мы оснастили его по последнему слову техники и собрали команду лучших специалистов. Наш губернатор Андрей Воробьёв особо подчеркнул, что дети со всей России смогут бесплатно получать здесь лучшую медицинскую помощь», — добавила Людмила Болатаева.
В медучреждении есть все направления детской медицины, здесь можно проводить до 50 операций в день, а персонал насчитывает свыше 500 специалистов и более 800 представителей среднего медицинского звена. Вместимость клинического центра составляет свыше 460 коек.

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«В России долго не живут»: Гериатр назвал правила, которые помогут продлить жизнь

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#здравоохранение
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В больнице Долгопрудного установили аппарат «Спасатель клеток» за 5 млн рублей
29 августа 2024, 14:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Новый аппарат для аутотрансфузии крови под названием «Спасатель клеток» поступил в операционный блок Долгопрудненской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Оборудование будет использоваться для переливания пациенту его собственной крови, собранной в процессе оперативного вмешательства. Далее кровь фильтруется и после обработки на центрифуге и отмывания, возвращается в кровоток пациента.
«Это безвредная, высокотехнологичная и щадящая процедура, которая создаёт возможность проведения хирургических вмешательств, сопровождаемых большой и стремительной кровопотерей. Она абсолютно исключает риск несовместимости и переноса инфекционных заболеваний, что возможно при использовании компонентов донорской крови», – пояснили в пресс-службе.
Как отметили в администрации, новое высокотехнологичное оборудование будут применять в абдоминальной и сосудистой хирургии, а также в урологии, ортопедии и других направлениях.

«Спасатель клеток» поступил анестезиологам-реаниматологам больницы по программе модернизации стационаров Минздрава Московской области. Общая стоимость операционного оборудования со всеми принадлежностями – около 5 млн рублей.

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#медицинское оборудование
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«В России долго не живут»: Гериатр назвал правила, которые помогут продлить жизнь
Гериатр Новоселов: чтобы продлить жизнь, нужно соблюдать шесть правил
29 августа 2024, 13:16

Фото: iStock/greenleaf12

Сегодня, 29 августа, отмечается день долголетия. Наверное, любой человек хочет прожить долгую и счастливую жизнь, но как это сделать?
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП ПРИ МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал правила, соблюдая которые можно увеличить продолжительность своей жизни.

  1. Отказ от вредных привычек: курение, например, сокращает жизнь на 10-15 лет и ускоряют всю зависимую патологию.
  2. Правильный образ жизни: в том числе, достаточный уровень физической активности и сбалансированное питание. У россиян оно разбалансировано, зачастую в нем преобладают углеводы. Рацион питания должен соответствовать энергозатратам человека, поддерживать энергетический баланс, количество микро- и макроэлементов.
  3. Положительные эмоции: каждый сам должен определить, что приносит ему радость. Кто-то собирает грибы, а кто-то марки.
  4. Рельеф организма: обеспечьте достаточный объем телесной мускулатуры.
  5. Когнитивные резервы: чем выше образованность, тем позже человек столкнется с когнитивными нарушениями. Если обучаться в течение жизни, в пожилом возрасте будут дополнительные 1-2 года качественного наполнения жизни.
  6. Финансовая подушка: дело не в количестве денег на счету, а в том, что человек может себе на них позволить. Например, более качественное питание или поход к врачу по первой необходимости, а не по записи.

«Очень важно не сокращать продолжительность своей жизни. Особенно в России, где долго не живут, важно это. У нас мужчины живут меньше женщин на 10 лет», — отметил эксперт.

Он добавил, что в долголетии очень сложно уследить причинно-следственные связи, потому что эта тема связана со всеми факторами нашей жизни: экономикой, политикой, медициной и так далее.

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В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет
29 августа 2024, 12:54

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

Курение вейпов и электронных сигарет может развиться новое опасное заболевание лёгких. Об этом сообщили специалисты министерства здравоохранения РФ.
В официальном телеграм-канале ведомства медики впервые обнародовали название новой болезни и описали его симптоматику. Это EVALI — острое лёгочное поражение, вызываемое потреблением электронных сигарет. Об этой болезни стало известно не сейчас, но её изучение несколько замедлилось после начала пандемии COVID-19.

Такое промедление было вызвано некоторой схожестью симптомов EVALI и коронавируса. Поэтому также остановила свой рост выявляемость этой болезни. Но это не означает уменьшение опасности для курильщиков вейпов.

EVALI, как и COVID-19, сопровождается повышенной температурой, кашлем, общей слабостью и одышкой. Это заболевание ведёт к необратимым патологическим изменениям в лёгких. В отличие от коронавируса, болезнь на ранних стадиях проявляется нарушениями пищеварительной системы.

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#болезни
#covid-19
#курение
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Растила 20 лет: реутовские врачи удалили у пациентки огромную опухоль на затылке
29 августа 2024, 12:21

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Огромную опухоль, выросшую на затылке у 62-летней женщины, удалили хирурги Реутовской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Провели операцию по удалению новообразования. Его размер составил 252 кубических сантиметра. Сначала предполагалось, что это атерома, но структура оказалась больше похожа на липому. Материал отправили на гистологию», — заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Исследование показало, что опухоль доброкачественная. Пациентку выписали, и она вернулась к привычной жизни.

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Жителей Подмосковья приглашают 31 августа пройти онкоскрининг

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Врач Иванова заявила об опасности самолечения при отите
#реутов
#хирург
#минздрав мо
#опухоль
#медицина
#здравоохранение
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Жителей Подмосковья приглашают 31 августа пройти онкоскрининг
29 августа 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей состоится в ближайшую субботу, 31 августа, в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), пройти проверку на заболевание раком и получить консультацию специалиста смогут все желающие в возрасте от 18 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Проходить диагностику нужно регулярно, даже если вас ничего не беспокоит, так как проверка дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит — сохранить качество жизни. В эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители Московской области смогут в 24 ЦАОПах», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
В частности, в рамках дня открытых дверей можно будет пройти маммографию и УЗИ молочных желёз, диагностику новообразований кожи, а также сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на скрытую кровь в кале.

День открытых дверей будет проходить с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно взять паспорт СНИЛС и полис ОМС. Адреса подмосковных Центров амбулаторной онкологической помощи можно уточнить по ссылке.

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#онкология
#диагностика
#проверка
#минздрав мо
#день открытых дверей
#московская область
#подмосковье
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Лихорадка Западного Нила пришла в Россию: охвачено уже 22 региона
Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила нашли в 22 регионах России
29 августа 2024, 03:35

Фото: istock/nechaev-kon

Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев заражения лихорадкой Западного Нила в 22 регионах России. Уровень заболеваемости превысил средний показатель на 13%, отметили в пресс-службе ведомства.
Особенно уязвимы к заболеванию люди с хроническими болезнями и пожилые граждане. По данным Роспотребнадзора, теплая погода способствует увеличению продолжительности жизни комаров, которые являются основными переносчиками вируса. Обычно лихорадка Западного Нила встречается в странах с жарким климатом и южных регионах России.

На днях Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что число зарегистрированных случаев заболевания в республике достигло 59. При этом только одному из заразившихся не потребовалась госпитализация.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – это вирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями. В некоторых случаях у пациентов могут развиться серозный менингит и менингоэнцефалит. Основной путь заражения – укусы комаров и клещей.
Ранее в 2024 году Роспотребнадзор сообщал о единичных случаях заражения ЛЗН, большинство из которых были завозными.

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#госпитализация
#заболевания
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Врач Иванова заявила об опасности самолечения при отите
28 августа 2024, 21:47

Фото: iStock/Doucefleur

Терапевт Виктория Иванова предупредила, что самолечение при отите чревато менингитом или потерей слуха.
«Отит нельзя игнорировать или пытаться лечить самостоятельно. Это воспаление, которое локализуется в среднем, внутреннем или наружном отделе уха. Самолечение чревато полной глухотой, менингитом или абсцессом мозга, поражением слуховых и лицевых нервов, параличом», — пояснила в беседе с NEWS.ru Иванова.

По её словам, при гнойной форме отита может начаться даже разрушение костей.

Специалист призвала не игнорировать боль в ухе, ощущение заложенности в ушах, покраснение видимой части ушной раковины и другие неприятные симптомы, а обращаться с эти к врачу.

Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что при ожогах лица, груди, шеи, ног или паховой области необходимо вызывать скорую помощь.

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#помощь
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Россиянам раскрыли, при каких ожогах нужно сразу вызывать скорую
Врач Видяскин рекомендовал вызывать врачей при ожогах лица и шеи
28 августа 2024, 21:41

Фото: iStock/MangTeng

Терапевт Игорь Видяскин заявил, что при ожогах лица, груди, шеи, ног или паховой области необходимо вызывать скорую помощь.
«Если ожог охватил большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или в паху, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь. Если рана кажется серьезной или возникли осложнения, такие как сильная боль, инфекция или отек, также требуется медицинская помощь», — отметил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Ранее врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова заявила, что отличить истинное головокружение от психогенного можно по глазам.

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#помощь
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