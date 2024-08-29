Диетолог Мухина назвала самые опасные для здоровья орехи

Фото: iStock/Muralinath
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.
«Во время обработки идет пережигание витаминов, масел, и образуются канцерогены», — отметила в беседе с «Москвой 24» Мухина.
При этом она отметила, что при заболеваниях ЖКТ могут помочь ореховые масла.
А главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, как правильно замораживать на зиму урожай. По её словам, ягоды и фрукты стоит запаковывать в специальные контейнеры или пищевые брикеты.
«Овощи нужно перед заморозкой обязательно очищать. Для этого следует натереть их на крупной терке или нарезать одинаковыми дольками и отправить в пищевой пакет или емкость. Этот рецепт подходит для моркови, кабачков, капусты и ее разновидностей», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Ганичкина.
Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявляла, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.
Читайте также:
Названы неожиданные полезные свойства кофе
Врач Тимощенко раскрыла неожиданную пользу манки
Врач Кашух заявила об опасности арбузной диеты
Мелисса Тимофеева