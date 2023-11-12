Врач назвал способы пережить магнитную бурю

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Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что люди, страдающие сосудистыми проблемами, могут чувствовать себя хуже во время магнитных бурь. Об этом она рассказала в интервью RT.
Врач предложила несколько способов справиться с воздействием магнитных бурь. По её словам, ключевое значение имеет соблюдение рекомендаций врача, пишет RT.
Лапа пояснила, что сосуды могут подвергаться воздействию магнитных бурь, вызывая их неконтролируемое сужение и расширение. Врач призвала следить за своим здоровьем, уделять больше внимания отдыху, избегать лишних нагрузок, поддерживать здоровое питание, проводить время на свежем воздухе и способствовать разжижению крови.
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«В этот период важно контролировать давление, уровень кислорода в крови, а также своё общее самочувствие», — подчеркнула она.
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Артем Кузьмин