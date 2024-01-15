Врач предупредил об опасности храпа

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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik предупредил о том, что храп может увеличить риск развития серьезных заболеваний. Он пояснил причины этого нарушения дыхания и предложил способы его преодоления.
ЛОР-врач подчеркнул, что храпящие звуки во сне указывают на недостаточное поступление кислорода в мозг.
По его словам, «когда человек храпит, его головной мозг не получает достаточной вентиляции, так как нормальная вентиляция головного мозга осуществляется через нос во время дыхания.
А храп при сне сопровождается дыханием через горло, что означает, что мозг страдает».
Зайцев охарактеризовал храп как «ужасную историю» и подчеркнул, что это нарушение дыхания может привести к повышению артериального давления и, в конечном итоге, стать причиной инфаркта или инсульта.
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По его словам, «когда человек храпит, его головной мозг не получает достаточной вентиляции, так как нормальная вентиляция головного мозга осуществляется через нос во время дыхания.
Зайцев охарактеризовал храп как «ужасную историю» и подчеркнул, что это нарушение дыхания может привести к повышению артериального давления и, в конечном итоге, стать причиной инфаркта или инсульта.
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Артем Кузьмин