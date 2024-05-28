«Вызывает бронхоспазм»: Аллерголог рассказал, как защитить себя от тополиного пуха

Фото: iStock/Thomas Marx
Вместе с приходом тепла и летнего знойного периода появляется не всегда приятная «белая вата» — тополиный пух. Он буквально окутывает улицы — такое явление называют тополиной метелью. И, несмотря на всю зрелищность, оно становится испытанием для аллергиков.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» отметил, что сам тополиный пух аллергеном не является.
Врач рассказал о простых способах защиты себя во время тополиной метели.
По словам собеседника, к тополиному пуху может прилепиться пыльца от других цветущих растений, и именно она может вызывать аллергию, однако сам по себе пух не опасен.
Читайте также:
Аллергия 2024: цветение березы и другая пыльца — когда и что делать при поллинозе
Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков
«То, что тополиный пух — аллерген — заблуждение. Волоконца пуха состоят из целлюлозы и не являются никаким аллергеном. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раздражение, что провоцирует трудное дыхание и кашель, а у некоторых могут вызвать бронхоспазм. Это из-за чисто механического раздражения — то же самое, если люди попадают в запыленное помещение», — объяснил эксперт.
Врач рассказал о простых способах защиты себя во время тополиной метели.
«Самый простой способ себя обезопасить — носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит. Специальные защитные очки продаются в хозяйственных магазинах. Они плотно прилегают к глазницам, в спортивных магазинах есть велосипедные очки с капельками вдоль глазницы. Помещение желательно затягивать каким-то фильтрующим материалом. Раньше использовалась марля, а сейчас появился спанбонд — белый нетканый материал, которым теплицы закрывают. Он прекрасно фильтрует пыль и пыльцу», — рекомендовал специалист.
По словам собеседника, к тополиному пуху может прилепиться пыльца от других цветущих растений, и именно она может вызывать аллергию, однако сам по себе пух не опасен.
Читайте также:
Аллергия 2024: цветение березы и другая пыльца — когда и что делать при поллинозе
Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков
Анастасия Бондарева