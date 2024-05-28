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«Вызывает бронхоспазм»: Аллерголог рассказал, как защитить себя от тополиного пуха

Аллерголог Болибок: тополиный пух аллергеном не является
28 мая 2024, 13:34
Фото: iStock/Thomas Marx

Фото: iStock/Thomas Marx

Вместе с приходом тепла и летнего знойного периода появляется не всегда приятная «белая вата» — тополиный пух. Он буквально окутывает улицы — такое явление называют тополиной метелью. И, несмотря на всю зрелищность, оно становится испытанием для аллергиков.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» отметил, что сам тополиный пух аллергеном не является.

«То, что тополиный пух — аллерген — заблуждение. Волоконца пуха состоят из целлюлозы и не являются никаким аллергеном. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раздражение, что провоцирует трудное дыхание и кашель, а у некоторых могут вызвать бронхоспазм. Это из-за чисто механического раздражения — то же самое, если люди попадают в запыленное помещение», — объяснил эксперт.



Врач рассказал о простых способах защиты себя во время тополиной метели.

«Самый простой способ себя обезопасить — носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит. Специальные защитные очки продаются в хозяйственных магазинах. Они плотно прилегают к глазницам, в спортивных магазинах есть велосипедные очки с капельками вдоль глазницы. Помещение желательно затягивать каким-то фильтрующим материалом. Раньше использовалась марля, а сейчас появился спанбонд — белый нетканый материал, которым теплицы закрывают. Он прекрасно фильтрует пыль и пыльцу», — рекомендовал специалист.

По словам собеседника, к тополиному пуху может прилепиться пыльца от других цветущих растений, и именно она может вызывать аллергию, однако сам по себе пух не опасен.

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Все подмосковные лесничества ограничили посещение лесов из-за роста пожароопасности
28 мая 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Во всех лесничествах Подмосковья с 28 мая до 3 июня введены ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд транспорта. Причина – установление в лесах IV класса пожарной опасности, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В период действия ограничений сотрудники лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС усилят патрулирование лесов. Контролировать пребывание там людей будут с помощью беспилотных летательных аппаратов, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга, а также новой системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей», – отметили в Комлесхозе.
Там напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и даже уголовная и ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф до 60 тыс. рублей; для должностных – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а при обнаружении лесных пожаров сообщать о них на единый номер экстренных оперативных служб 112.

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«Защищал семью»: как ВСУ убили челябинца, оправданного за расстрел пятерых уголовников
Кем был и как погиб на СВО челябинец, расстрелявший пятерых бандитов
28 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Уголовное дело о расстреле пятерых злоумышленников, напавших на дом и семью жителя Челябинска Александра Григорьева, получило всероссийский резонанс и стало уникальным случаем в судебной практике. О том, что известно о мужчине, который защитил себя и своих близких от вооруженных бандитов и почему на его похороны съехались жители из самых дальних уголков региона расскажет редакция «Радио 1».

Дело челябинца Григорьева: что известно


Александр Григорьев был задержан за расстрел пятерых человек в начале января 2016 года. Правоохранители выяснили, что четверо мужчин и одна женщина ворвались в дом челябинца, где он находился вместе со своей супругой, братом и маленькими детьми. Григорьева избивали, а его семье угрожали расправой.
В какой-то момент мужчина сумел добраться до сейфа, достать охотничье ружье и зарядить пятью патронами.

Когда на него напал один из мужчин с ножом, Григорьев выстрелил в него, а затем вышел во двор и произвел несколько выстрелов в людей, которые избивали его брата. Четверо погибли на месте, один оказался серьезно ранен. Григорьев сам вызвал скорую помощь и обратился в полицию.


Детали дела о нападении на семью Григорьева


В ходе следствия выяснилось, что все нападавшие на Григорьева и его семью имели судимости. Кроме того, они находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В дом Григорьева злоумышленники приехали потому, что искали его бывшую супругу. О том, что женщину связывало с бандой преступников неизвестно.

В отношении Григорьева было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц, однако односельчане и неравнодушные к трагической истории люди стали собирать подписи под петицией, где требовали мужчину освободить. Сам Григорьев сразу заявлял, что только «защищал свой дом и семью». Дело получило общественный резонанс, а расследование вскоре взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Через неделю Григорьева отпустили из СИЗО под домашний арест.

В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

«Зеленоградский Чикатило» Гриценко почти год служит на СВО
«Зеленоградский Чикатило» Гриценко почти год служит на СВО


Григорьев отправился на СВО


В рамках частичной мобилизации Григорьев был призван на службу в зону проведения СВО. После учебы он стал оператором беспилотников. За два года он был удостоен множества наград: Ордена Мужества и Георгиевского креста, а также медалей Суворова, Жукова и «За Отвагу».

Челябинец, расстрелявший пять человек, погиб в зоне СВО


Через несколько дней после получения очередной медали Григорьев погиб на передовой. Его адвокат, с которым он поддерживал отношения после судебного процесса, рассказал, что в автомобиль, на котором Григорьев ехал на передовую, попал дрон ВСУ. Похороны Григорьева состоялись 27 мая. Попрощаться с бойцом СВО приезжали люди из самых дальних уголков региона. Челябинцы назвали Григорьева «настоящим мужиком».

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Жителям Подмосковья напомнили об опасности несанкционированных пляжей
28 мая 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасности несанкционированных пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Перед открытием пляжного сезона в региона особое внимание уделяется требованиям безопасности, а именно наличию границ пляжной зоны и буйков на воде, состоянию дна водоемов, готовности спасательных постов.

«Оборудованный пляж — это пригодная, удобная и безопасная для отдыха и купания территория.В местах для купаний точно нет водоворотов, воронок и сильного течения. Купание же в первом попавшемся водоеме, даже если выглядит он совершенно безопасно, может навредить здоровью. Помимо различных травмирующих предметов, находящихся на дне водоема, сама вода может не соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому следует задуматься о собственной безопасности и заранее узнать, где находится ближайший официальный пляж, чтобы не рисковать жизнью, купаясь в несанкционированных местах», — отметил замначальника Игорь Сорокин.

Сотрудники ведомства проводят патрулирование несанкционированных пляжей и информируют жителей о рисках и последствия выбора неподготовленных водоёмов.

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Андрей Воробьёв посетил опытно-промышленное производство в Красногорске
28 мая 2024, 12:40

Фото: Сергей Хакимов

Губернатору Московской области Андрею Воробьёву представили проект развития R&D-Центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Центр фармацевтической разработки открыли в прошлом году. На сегодняшний день на предприятии трудятся 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов.

«В Московской области сосредоточено порядка четверти рынка фарминдустрии. Я знаю, что и акционеры, и вся команда «Биннофарм Групп» настроены и дальше развиваться. Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу. Мы, в свою очередь, считаем своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и, конечно, подготовки кадров.Вне всяких сомнений, мы специализируем школу. Готовность обучаться естественным наукам очень высокая, есть спрос и у родителей, и у самих детей», — отметил Андрей Воробьёв.

В центре работают лаборатории фармацевтического анализа и фармацевтической технологии, где производится разработка новых фармпрепаратов. Выпускаться препараты будут в Серпухове, Зеленограде, Кургане и Ставраполе.

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Подмосковные спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Орехово-Зуеве
28 мая 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы Мособлпожспаса приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Система-112» обратились очевидцы, которые рассказали, что на 239-м километре федеральной трассы А-108 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

«В результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчину 1991 года рождения зажало в салоне поврежденными конструкциями. Водитель грузовика не пострадал. Очевидцы помогли ему выбраться из кабины до приезда спасателей. Прибывшие на место ДТП специалисты экстренных служб деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации. Во избежание вторичных факторов аварии работники противопожарно-спасательной службы смыли остатки топлива с дорожного полотна», — рассказал замначальника части Александр Кузенков.

ДТП, в результате которого грузовик вылетел в кювет, произошло в Орехово-Зуевском городском округе.

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Студент из Дубны выиграл серебро на чемпионате «Профессионалы»
28 мая 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Студент университета «Дубна» стал серебряным призером Чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству проходил в Санкт-Петербурге.

«По итогам состязаний второе место в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» завоевал студент филиала ДИНО Илья Кольцов. Всего за звание «Профессионала» в этой компетенции боролись восемь конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Московской, Самарской, Калужской и Ростовской областей.Поздравляем Илью и его эксперта-наставника, старшего преподавателя филиала Павла Митрошина и желаем дальнейших успехов!», — подчеркнули в пресс-служба администрации.

В рамках конкурсных испытаний финала участники выполняли сложные задания по программированию узла блокчейн, умных контрактов и интерфейса, после чего презентовали свои проекты.

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«Соучастник поневоле»: Как мошенники втягивают россиян в преступления
Эксперт по безопасности Черепякин: мошенники обманом ввязывают в преступление
28 мая 2024, 11:41

Фото: iStock/NanoStockk

Современные мошенники могут не только красть деньги доверчивых граждан, но и втягивать в серьезные неприятности, сделав полноценным участником преступной деятельности. Дропперы — это люди, которых мошенники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки. Задача дроппера: предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате; передать или перевести другим лицам, получить определенный процент со сделки. Отмечается, что дропперы существуют двух видов: первые понимают, что их вовлекли в незаконную деятельность и требуют за свою работу вознаграждения, а другие вовлечены в деятельность обманом.
Начальник Управления экономической безопасности Московской области Артём Черепякин в беседе с «Радио 1» объяснил, какие схемы используют мошенники, чтобы обманом втянуть человека в преступную деятельность.

«Дроппер поневоле — это обманутый человек. Он в силу того, что пришло какое-то заявление из службы социальной защиты или от потенциального работодателя скидывает свои персональные данные, а потом этими персональными данными пользуются злоумышленники. Они убеждают, что ты можешь быть частью правоохранительной системы или процессуальных действий, ты веришь и скидываешь всё про себя по непроверенным каналам связи или просто получаешь средства, происхождение которых тебе не ясно, как-то действуешь под их руководством», — объяснил эксперт.

Артём Черепякин рассказал, на каких площадках мошенники ищут себе «руки» и на что нужно обращать внимание.

«Задача колл-центров, которые занимаются этой вербовкой, заиметь максимальное количество рабочих рук. Они ищут людей в соцсетях, используют площадки трудоустройств, выдают себя за работодателей: выдвигают минимальное количество квалификационных требований, предлагают максимальный заработок, а взаимодействие ведут всегда дистанционно — по этим признакам можно определить, что тебя обманывают», — отметил эксперт.

Специалист по безопасности отметил, что люди не должны думать, что их личными данными может обладать только компетентный специалист правоохранительных органов или государственных структур, потому что в современном пространстве информацию найти очень просто.

«Мошенники манипулируют и шантажируют осведомленностью персональными данными о том, например, какого года выпуска машина у человека, сколько раз он парковался по определенному адресу и так далее. Это какие-то мелкие личные подробности. Эта осведомленность и навязчивость обезоруживает граждан», — сказал собеседник.

Эксперт по безопасности назвал правила, которые нужно соблюдать, чтобы не стать соучастником преступления поневоле: чаще менять пороли в своих платежных системах и банковских кабинетах, не отвечать на незнакомые номера и сразу блокировать их, класть телефон и перезванивать в официальные организации по официальным номерам, не пользоваться подозрительными сайтами и не вступать в диалоги с малознакомыми людьми, помнить, что лёгкий и быстрый заработок — это всегда подозрительно.

По мнению собеседника, бояться, что личная информация попадёт в руки мошенника, не стоит, потому что это только причина и условия попытки совершения преступления, в дальнейшем важно не попадаться на удочки. Наличие данных — это неприятно, но противодействие мошенникам одно — бдительность и защита сведений о себе, заключил собеседник.

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Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

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28 мая — День памяти погибшего царевича Димитрия Угличского: история, традиции
28 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные верующие 28 мая отмечают день памяти благоверного царевича Димитрия. Гибель младшего сына Ивана Грозного — одна из темных страниц истории, несмотря на то, что имя убийцы, казалось бы, известно каждому школьнику. О том, как принято отмечать церковное торжество и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

День памяти царевича Димитрия Угличского: история


Сын Царя Иоанна IV Васильевича Грозного, погиб в Угличе в 1591 году от Рождества Христова в восьмилетнем возрасте. Историки спорят об обстоятельствах случившейся трагедии, но в житийном предании вина однозначно возложена на обезумевших от своего властолюбия бояр, пытавшихся захватить власть в стране.

Православная церковь отмечает 28 мая как день памяти Небесного заступника всех страждущих детей.


Традиции праздника


28 мая предки заканчивали посев ряда огородных культур, в том числе огурцов. Считается, что в этот день нужно обязательно убраться в доме и разложить вещи. В Церкви день гибели царевича Димитрия совершается как память Небесного заступника всех страждущих детей, а потому постепенно становится своего рода православным детским днём.


Что нельзя делать 28 мая 2024 года?


В день памяти благоверного царевича Димитрия нельзя оставлять немытую посуду, грязь и беспорядок, вытираться чужим полотенцем. Также в церковное торжество нельзя делиться будущими планами на жизнь и сажать бобовые, кабачки и капусту.

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#сын
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«Спасите жизнь ребёнку»: отец мальчика со СМА вышел на пикет в Москве
Отец ребенка со СМА устроил пикет в Москве с обращением к Путину
28 мая 2024, 11:10

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Отец трёхлетнего ребёнка, страдающего спинальной мышечной атрофией, Дмитрий Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына. Об этом пишет сетевое издание «Е1.ру».
На фото мужчина стоит у входа в здание и держит в руках плакат, на котором написано обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством», — написано на плакате мужчины.

22 мая Бахтин уже выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге. Он обращался к президенту с просьбой выделить для его ребёнка препарат «Рисдиплам».

Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.

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