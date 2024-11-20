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Видновский гастроэнтеролог Сухорукова перечислила, кому нельзя творог

Фото: iStock / NataliPopova

Фото: iStock / NataliPopova

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Людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
С осторожностью нужно включать творог в рацион пациентам с ожирением и атеросклерозом.
«Противопоказаний у творога не так много. В основном это личная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек. Дело в том, что из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы. Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Творог противопоказан и при гастрите», – сказала Сухорукова РИА Новости.


Гастроэнтеролог посоветовала употреблять детям не более 100 г творога в день, а взрослым – не более 200 г. Для спортсменов суточная норма может быть повышена.

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#минздрав мо
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#диета
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#видное
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#московская область
Уролог Аглиуллин назвал продукты, снижающие мужское либидо
Уролог Аглиуллин: мужское либидо снижается из-за пива, чипсов и сладостей
19 ноября 2024, 15:42

Фото: iStock/stefanamer

Уфимский врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал о том, какая еда может сказаться на уровне тестостерона у мужчин, приводя к снижению либидо. Об этом информирует UfaTime.ru.
По словам врача, к таким продуктам относятся чипсы, копчености и продукты с высоким содержанием соли. Они содержат усилители вкуса, которые вызывают привыкание, а также могут стать причиной нарушения нервной системы и образования тромбов.

Негативно на мужское здоровье влияет и пиво, отметил Аглиуллин. Отмечается, что в этом напитке присутствует женский гормон эстроген, который снижает половое влечение и способствует развитию висцерального ожирения.

Уролог также порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления сахара, кофеина и жирной еды.

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#отношения
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Раменский школьник упал на рюкзак с бутылкой и получил осколок в спину
19 ноября 2024, 14:53

Хирурги Раменской больницы извлекли из спины подростка семисантиметровый осколок стекла. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 14-летний школьник с резаной раной спины. Травму он получил, упав на собственный рюкзак, где лежала стеклянная бутылка. Осколок врезался в спину пациента в районе левой лопатки. Диагностика выявила инородное тело размером 7 на 3,5 см.
«Компьютерная томография и 3D-моделирование позволили нам оценить перед операцией расположение инородного тела. Это было важно, так как осколок находился возле крупного подключичного сосудисто-нервного пучка, отвечающего за функции левой руки. Мальчику повезло, что инородное тело не прорезало межрёберные промежутки и не приблизилось к сердцу», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
Он добавил, что во время операции удалось безопасно извлечь осколок и этикетку от бутылки, избежав глубоких шрамов. Сделать это было крайне сложно.

Сейчас подросток уже выписан домой и вернулся к привычной жизни.

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#травма
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#минздрав мо
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Инфекционист Мескина раскрыла основную опасность норовируса
19 ноября 2024, 14:19

Фото: iStock/selvanegra

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского инфекционист Елена Мескина заявила, что опасность норовируса заключается в его заразности как кишечной инфекции.
Она предупредила, что заразится инфекцией можно в том числе через воду из кулера.

«Вода из кулера — самая частая причина заражения норовирусной инфекцией. Второй тип — это наиболее частый, наиболее распространенный тип норовируса. Это очень заразная инфекция, но, с другой стороны, ничем таким серьезным она не угрожает. Как правило, это очень короткая инфекция», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Мескина.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что игнорирование покраснений и зуда на руках приводит к инфицированию всего организма.

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#вода
#врачи
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#терапевт
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Жительница Видного сломала нос, уронив на него смартфон
19 ноября 2024, 14:12

Фото: iStock / Georgiy Datsenko

Врачи Видновской больницы вылечили нос девушки, сломанный из-за падения на него мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 24-летняя девушка с травмой носа. Она получила её, когда уснула с телефоном в руке. Гаджет выскользнул из и упал на переносицу. Диагностика выявила у пациентки перелом костей носа со смещением отломков.
«Мы вправили смещённые отломки скелета носа под местным обезболиванием и зафиксировали в правильном положении. Через 10 дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат. Орган функционирует нормально. При подобных травмах нужна срочная медицинская помощь, чтобы отломки костей не срослись в неправильном положении, иначе исправление будет сложным и травматичным», – сказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.
Сейчас девушка выписана из больницы и вернулась к привычной жизни. Она намерена отказаться от использования смартфона перед сном.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В Клинскую больницу поступило более 200 единиц медицинского оборудования
#здоровье
#здравоохранение
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#минздрав мо
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#видное
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В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 4,2 млн человек
19 ноября 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 4,2 млн жителей Московской области получили прививку от гриппа этой осенью, сезонная кампания по вакцинации продолжается, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вакцинация является основным способом защититься от гриппа и его осложнений. Пройти иммунизацию можно в поликлинике или мобильном комплексе. Всего с начала прививочной кампании прививку от гриппа сделали уже более 4,2 млн человек», — сказал исполняющий обязанности главы областного Минздрава Максим Забелин.
Для того чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, нужно иметь с собой полис обязательного медицинского страхования и паспорт. График работы мобильных комплексов размещён на сайте министерства. В поликлинике можно привиться от гриппа по предварительной записи.

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Врачи НИКИ объяснили, почему важно знать о мерах профилактики герпеса
19 ноября 2024, 13:41

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 18 по 24 ноября проходит Международная неделя герпеса. Герпетическая инфекция занимает второе место среди вирусных заболеваний по частоте заболеваемости после ОРВИ. Герпес может привести к серьёзным осложнениям, поэтому необходимо знать о методах профилактики вируса, особенно для детей и подростков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Попав в детский организм, герпес остается в нем на всю жизнь. Обострения могут возникать на фоне переохлаждения, ОРВИ, падения иммунитета после болезни. Для уменьшения рисков обострения важно повышать иммунитет ребенка и обучить его простым правилам гигиены», — поделилась главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, доктор медицинских наук Нисо Одинаева.
Заболевание проявляется высыпаниями на слизистой оболочке рта, губах и дёснах, а также повышением температуры и слабостью.

«Лекарства от герпеса пока нет. Но есть препараты, которые могут помочь уменьшить симптомы и снизить частоту рецидивов. При появлении симптомов герпеса важно обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», — сказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
Важный аспект профилактики герпеса — личная гигиена и укрепление иммунитета. Если вирус обостряется часто, следует обратиться к врачу-инфекционисту или иммунологу.

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В Клинскую больницу поступило более 200 единиц медицинского оборудования
19 ноября 2024, 13:12

Фото: istockphoto /

Клинская больница получила более 200 единиц современного медицинского оборудования, сообщает главный врач больницы Ольга Стебловская.
Кроме того, она подчеркнула, что с начала 2024 года в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы» в больницу поступило 207 единиц техники общей стоимостью около 301 миллиона рублей.

Новая аппаратура была распределена по всем отделениям больницы. В неонатальное отделение поступили инкубаторы и аппараты искусственной вентиляции лёгких, в реанимацию — наркозно-дыхательная аппаратура, в хирургию — радионож и лазерный скальпель, а в эндоскопическое отделение — видеогастроскопы. Также в больницу поставили почти 80 функциональных медицинских кроватей для лежачих пациентов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Самым важным и дорогостоящим приобретением этого года стал магнитно-резонансный томограф, которого ранее в больнице не было. Это значительно расширит диагностические возможности больницы как для стационарных, так и для амбулаторных пациентов, подчеркнула Ольга Стебловская.

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#здравоохранение
#больницы
#клин
#подмосковье
#оборудование
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Сотрудники Раменской больницы выиграли на премии «Подмосковный врач»
19 ноября 2024, 12:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Московской области третий год подряд проходит ежегодная профессиональная премия для медицинских работников «Подмосковный врач». В нём могут участвовать специалисты со всей Московской области, у которых есть медицинское образование и опыт работы в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Московской области не менее 10 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Конкурсные испытания состояли из компьютерного тестирования, выполнения заданий на компьютере и решения ситуационных задач, что обеспечило более объективную оценку навыков медицинских работников. Победителей определила экспертная комиссия, состоящая из главных внештатных специалистов, учёных и практикующих врачей из медицинских учреждений Московской области.

«Принимала участие в подобном конкурсе впервые. Было не просто, мы проходили разные конкурсные испытания, которые оценивали эксперты. Несомненно, это замечательный опыт, однако стать победителем – это что-то особенное! Для меня победа в конкурсе означает, что мой труд и усилия были оценены, и это приносит особую радость и удовлетворение», — рассказала врач-невролог Наталья Наволокина.
Все победители конкурса получат единовременную выплату в размере 180 000 рублей.

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На работу в Раменскую больницу вышел новый врач-дерматовенеролог
19 ноября 2024, 11:53

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Врач-дерматовенеролог Анастасия Лучкина приступила к работе в кожно-венерологическом отделении Раменской больницы, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Я родилась в семье медиков, и вопроса кем стать, когда вырасту, у меня не возникало. Я не видела себя нигде, кроме медицины, о других профессиях даже не задумывалась», —рассказала Анастасия Лучкина.
Молодой врач в 2021 году закончила Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «Лечебное дело», а в 2023 году — ординатуру по специальности «Дерматовенерология» в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) им. М. Ф. Владимирского.

В администрации округа напомнили, что для медиков в регионе введён ряд льгот и программ социальной поддержки, включая выплату компенсации за аренду жилья, выплату молодым специалистам, соципотеку и пр.

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#здравоохранение
#медицина
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