Видновский гастроэнтеролог Сухорукова перечислила, кому нельзя творог

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Людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
С осторожностью нужно включать творог в рацион пациентам с ожирением и атеросклерозом.
Гастроэнтеролог посоветовала употреблять детям не более 100 г творога в день, а взрослым – не более 200 г. Для спортсменов суточная норма может быть повышена.
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«Противопоказаний у творога не так много. В основном это личная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек. Дело в том, что из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы. Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Творог противопоказан и при гастрите», – сказала Сухорукова РИА Новости.
Гастроэнтеролог посоветовала употреблять детям не более 100 г творога в день, а взрослым – не более 200 г. Для спортсменов суточная норма может быть повышена.
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Лора Луганская