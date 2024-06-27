Врач рассказала, как часто летом можно есть окрошку

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Летом, в жаркие и солнечные дни, всегда хочется чего-то легкого, поэтому на столах появляются различные овощные салаты и холодные супы. Традиционным летним блюдом является окрошка, в которой есть и белки, и жиры, и углеводы, а самое главное — большое количество клетчатки.
Заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, что полезность окрошки зависит от способа её приготовления, где важным является свежесть продуктов.
Также врач рассказала, как сделать окрошку более диетической, не испортив при этом вкус.
По словам специалиста, если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, то добавлять горчицу, хрен и зелёный лук нужно как можно меньше.
Ольга Чиркова добавила, что окрошку можно спокойно включать в свой рацион до нескольких раз в неделю.
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Также врач рассказала, как сделать окрошку более диетической, не испортив при этом вкус.
«Вместо колбасы используйте отварную говядину, курицу или индейку. Используйте не майонез, а сметану. При традиционном приготовлении на квасе, выбирайте окрошечный квас с минимальным содержанием сахара», — рассказала эксперт.
По словам специалиста, если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, то добавлять горчицу, хрен и зелёный лук нужно как можно меньше.
«При этих условиях окрошка — прекрасное блюдо, содержащее белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, а при приготовлении на кефире или айране, ещё и полезные лактобактерии», — рассказала врач.
Ольга Чиркова добавила, что окрошку можно спокойно включать в свой рацион до нескольких раз в неделю.
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Анастасия Бондарева