Диетолог рассказала, кому нельзя есть черешню

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Черешню не стоит употреблять при некоторых болезнях органов желудочно-кишечного тракта, с осторожностью — при аллергии на пыльцу березы. При этом ягода содержит витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатку. О пользе и вреде черешни рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.
Черешня крайне полезна из-за высокого содержания клетчатки, которая необходима организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния ЖКТ и регуляции липидного обмена.
Помимо этого, плоды содержат необходимые для организма минеральные вещества — калий, магний, железо, а также биофлавоноиды.
Из-за обилия клетчатки черешню, а также сливы или абрикосы, не стоит есть при некоторых заболеваниях органов при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.
Черешня также нужно исключить из рациона при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё.
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«Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна», — рассказала врач.
Помимо этого, плоды содержат необходимые для организма минеральные вещества — калий, магний, железо, а также биофлавоноиды.
«В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов», — пояснила Стародубова.Диетолог обратила внимание, что не стоит переедать черешней, несмотря на все её полезные свойства.
Из-за обилия клетчатки черешню, а также сливы или абрикосы, не стоит есть при некоторых заболеваниях органов при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.
Черешня также нужно исключить из рациона при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё.
«Кроме того, люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню», — подытожила Стародубова.Читайте также:
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Алина Юрчак