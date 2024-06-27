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Диетолог рассказала, кому нельзя есть черешню

Диетолог Стародубова разъяснила, каким группам людей нельзя есть черешню
27 июня 2024, 06:37
Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

Черешню не стоит употреблять при некоторых болезнях органов желудочно-кишечного тракта, с осторожностью — при аллергии на пыльцу березы. При этом ягода содержит витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатку. О пользе и вреде черешни рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.
Черешня крайне полезна из-за высокого содержания клетчатки, которая необходима организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния ЖКТ и регуляции липидного обмена.

«Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна», — рассказала врач.


Помимо этого, плоды содержат необходимые для организма минеральные вещества — калий, магний, железо, а также биофлавоноиды.

«В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов», — пояснила Стародубова.
Диетолог обратила внимание, что не стоит переедать черешней, несмотря на все её полезные свойства.

Из-за обилия клетчатки черешню, а также сливы или абрикосы, не стоит есть при некоторых заболеваниях органов при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Черешня также нужно исключить из рациона при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё.

«Кроме того, люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню», — подытожила Стародубова.
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В Подмосковье врачи достали из уха девочки живую муху
26 июня 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

14-летняя девочка поступила в больницу подмосковного города Видное с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе, причиной этого оказалась заползшая в ухо муха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха», — рассказала заведующая ЛОР-отделением Видновской больницы Кристина Таджикулова.
Оказалось, что муха забралась в ухо девочки, когда та гуляла в лесу.

Извлечение насекомого прошло без осложнений, в результате происшествия не были повреждены ни слуховой проход, ни барабанная перепонка. Девочку в тот же день отпустили домой.

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В Подмосковье ежегодно проводится 140 тысяч исследований в онкодиспансере
26 июня 2024, 15:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 140 тысяч исследований ежегодно проводят в патологоанатомическом отделении областного онкодиспансера. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В патологоанатомическом отделении изучают материал из операционных, дневного стационара и поликлиники. Там проводят иммуногистохимические, FISH- и ALK-исследования, исследования PD-L1 в опухолях легких, молочной железы и желудка, инвазивной уротелиальной карциномы. Каждый день в лаборатории проводят до 400 исследований, в год — более 140 тысяч.

«Задача врачей отделения — выяснить, почему человек умер, и понять, как развивалось заболевание. Для этого патологоанатомы проводят вскрытие и изучают ткани и органы под микроскопом. Благодаря этому коллеги-онкологи из хирургического отделения узнают больше о том, как развиваются разные виды рака», — поделилась заведующая патологоанатомическим отделением Марина Андреева.

Важное место в работе занимает исследование биопсий, а также органов и тканей, удаленных в результате оперативного лечения онкозаболеваний.

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Врачи из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса
26 июня 2024, 14:51

Фото: istockphoto / demaerre

Два врача из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса медработников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Министерство здравоохранения Российской Федерации подвело итоги Всероссийского конкурса среди врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Конкурс проходил в три этапа: на уровне медицинской организации, на региональном уровне, где участников оценивали эксперты Министерства здравоохранения Московской области, и на федеральном уровне.

«Наши врачи регулярно участвуют в профессиональных конкурсах медицинских работников и часто становятся победителями на федеральном уровне. В этом году награды получили два врача из медицинских организаций Московской области — Клина и Коломны. Поздравляю коллег с победой!» — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Светлана Алексеева, участковый врач-педиатр Клинской больницы, заняла второе место в номинации «Лучший участковый педиатр». Марина Соболева, врач общей практики (семейный врач) Коломенской больницы, заняла третье место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».

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#подмосковье
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#врачи
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Эндокринолог Чухачева назвала разгрузочные дни бесполезными для похудения
26 июня 2024, 14:24

Фото: Istockphoto / Dacharlie

Научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения нет. К тому же они не оказывают никакого детокс-эффекта, считает врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева.
«Разгрузочные дни не обладают большей эффективностью для снижения массы тела, чем гипокалорийное сбалансированное питание, когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает её потребление. Таковы данные исследований. Кроме того, разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков. А с выведением ненужного отлично справляются почки, печень, лёгкие и кишечник», – заявила врач «Газете.Ru».
К тому же Чухачева подчеркнула, что резкое ограничение калорийности рациона повышает вероятность возврата веса после диеты, так как после разгрузочного дня человек склонен к перееданию.
«Кроме того, голодание или значительный дефицит калорий часто сопровождаются слабостью, головокружением, бессонницей, тошнотой, головной болью и запорами», – добавила специалист.
При длительном уменьшении калорийности рациона ниже 1200 ккал, по её оценке, возможны развитие дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, а у женщин – нарушение менструального цикла.

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#похудение
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Подмосковные врачи спасли ногу пострадавшей в ДТП велосипедистки
26 июня 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

26-летяя девушка получила открытый передом голени в результате ДТП: на двухместный электровелосипед, на котором она каталась с мужем, наехал автомобиль. Ногу пострадавшей спасли врачи Солнечногорской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина объяснил, что лечение открытого перелома занимает больше времени, и рассказал о ходе терапии.

«Сначала мы зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. После того, как спал отек, а рана залечилась, мы провели остеосинтез кости – то есть восстановили целостность кости, зафиксировав отломки с помощью специальных металлических конструкций — накостной пластиной с винтами», — сказал Скорина.
Операция по остеосинтезу длилась полтора часа, она прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже в состоянии передвигаться на костылях, а после периода восстановления сможет снова ходить самостоятельно.

В министерстве добавили, что авария произошла, когда пара ехала по обочине трассы: один из водителей съехал с проезжей части, чтобы совершить обгон, и врезался в велосипед. Супруг пострадавшей отделался лёгкими ушибами.

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#солнечногорск
#врачи
#хирург
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#велосипедист
#минздрав мо
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В Австралии у мужчины выросли волосы в горле из-за 17 лет курения
Daily Mail: у курильщика с 17-летним стажем выросли волосы в горле
26 июня 2024, 11:26

Фото: IStock/Satjawat Boontanataweepol

В Австралии у мужчины после 17 лет курения начались проблемы с дыханием. У него в горле обнаружили скопление волос, сообщает Daily Mail.
Австралиец начал курить в 1990 году. Спустя 17 лет мужчина обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, постоянный кашель и затрудненное дыхание. Обследование показало, что у него в горле начали расти волосы. Мужчину прооперировали и назначили антибиотики.

Но проблема появилась вновь, курильщик был вынужден на протяжении 14 лет регулярно посещать больницу. В 2022 году он окончательно отказался от вредной привычки, только тогда врачи смогли удалить волосы навсегда при помощи лазера.

В детстве мужчине проводили операцию на шее. Ее разрезали и вставляли дыхательную трубку, а после закрывали отверстие пересаженной кожей. Именно в этом месте скапливался сигаретный дым, что и могло стать причиной роста волос, поясняют медики. Явление считается редким и малоизученным.

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#врачи
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#медики
#антибиотики
#волосы
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Порталом «Стань мамой в Подмосковье» воспользовались около 100 тыс. человек
26 июня 2024, 10:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 100 тысяч человек воспользовались интернет-порталом «Стань мамой в Подмосковье» с момента его запуска в марте текущего года, на ресурсе собрана вся информация о системе родовспоможения в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Удобно, что будущим родителям не нужно искать информацию в интернете, так как теперь все собрано на одном портале. Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Наиболее востребованными разделами портала являются страницы, посвящённые роддомам и перинатальным центрам Московской области, а также получению набора подарков «Я родился в Подмосковье».

В министерстве отметили, что пользователи могут оставлять на портале отзывы о перинатальных центрах и родильных домах.

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#минздрав мо
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#роддома
#перинатальные центры
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковный дерматолог Тамразова раскрыла главную причину появления прыщей
26 июня 2024, 09:24

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Акне (высыпание прыщей) может появиться из-за множества различных причин, начиная от неправильного ухода за кожей и заканчивая неблагоприятной погодой или недостатком сна, но ключевым в развитии этого хронического заболевания сальных желёз является генетическая предрасположенность, об этом рассказала дерматовенеролог Красногорского филиала МОККВД Анаит Тамразова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно понимать, что акне, а также степень тяжести заболевания – это, в первую очередь, генетически заложенное состояние, а внешние факторы только ухудшают уже имеющиеся высыпания и могут незначительно увеличивать их количество», — подчеркнула врач.
Она добавила, что при высыпаниях не нужно ждать, когда они пройдут сами и тем более не следует использовать для лечения «народные рецепты» или советы из интернета. Нужно обратиться к специалисту, чтобы он назначил адекватную терапию, которая зависит от тяжести высыпаний и общего состояния пациента, поэтому подбирается строго индивидуально.

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#минздрав мо
#кожа
#здоровье
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Люберецкие нейрохирурги впервые исправили пациенту обширный дефект черепа
25 июня 2024, 22:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Врачи Люберецкой областной больницы впервые установили пациенту титановую пластину для исправления обширного дефекта черепа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
62-летний мужчина получил серьёзную черепно-мозговую травму в ДТП полгода назад. Он чудом остался жив, но лишился четвёртой части костей черепа. Ему удалили обширную гематому. После длительной реабилитации потребовалась вторая операция для восстановления защитной функции черепа и устранения косметического дефекта.
«Мы выполнили 3D-модель черепа пациента, затем из титановой пластины сформировали имплант по требуемой кривизне и изгибу, а потом установили его для восстановления целостности черепной коробки. При этом у пациента нормально функционирует головной мозг», – сказала нейрохирург Люберецкой областной больницы Мария Варюхина.
Титановая пластина останется под кожей пациента на всю жизнь. Со временем мужчина перестанет её чувствовать. Врачи считают, что с восстановлением защитной функции уйдут и неврологические симптомы.

Восстановление костей черепа требуется пациентам после тяжёлых травм и операций на головном мозге. Такая операция относится к высокотехнологичной медицинской помощи.

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#здоровье
#здравоохранение
#люберцы
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#хирург
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#московская область
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