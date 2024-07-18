Врач Валуйская объяснила причины инсульта в молодом возрасте

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Врач-невролог Юлия Валуйская заявила, что причинами инсульта в молодом и детском возрасте могут быть аневризма или разрыв сосуда.
«В детском и молодом возрасте основная причина — это спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия. Также риск разрыва патологических сосудов и приобретено хрупких артерий значительно возрастает на фоне расстройств психики», — отметила в беседе с Газета.ру Валуйская.
Она отметила, что в целом это заболевание молодеет, на что влияют такие факторы, как качество питания, интоксикации, образ жизни и т. д.
Ранее врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что «рассеянный склероз» является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы.
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Мелисса Тимофеева