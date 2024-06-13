Врач Зубова пояснила, какие жиры в рационе угрожают сосудам и изменяют внешность

Во время отпуска люди нередко хотят отдохнуть «по полной программе», при этом часто имеется в виду и употребление алкоголя, особенно если отель предоставляет его по системе «всё включено». О том, чем опасен такой отдых и как не испортить отпуск запоем, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.