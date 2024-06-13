Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Зубова пояснила, какие жиры в рационе угрожают сосудам и изменяют внешность

Врач Зубова пояснила, какие жиры в рационе угрожают сосудам и изменяют внешность

Врач Зубова: внешность меняет губительный для сосудов рацион
13 июня 2024, 14:53
Фото: iStock/megaflopp

Фото: iStock/megaflopp

Хирург Нина Зубова назвала симптомы и причины, которые влияют на возникновение атеросклероза. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Уточняется, что при атеросклерозе в кровеносных сосудах образуются бляшки (скопления холестерина). Они нарастают на стенках сосудов и препятствуют движению крови и снабжению тканей кислородом.

Зубова отметила, что страдают любые сосуды: в головном мозге, сердечных артериях и артериях ног. При повреждении сосудов ног появляется боль, онемение, также может измениться походка.



По словам специалиста, сначала человек чувствует дискомфорт во время долгой ходьбы. Атеросклеротические бляшки создают препятствия для снабжения крови ресурсами. Боль может распространиться в икроножных мышцах, а также в бедрах и ягодицах.

Примечательно, что атеросклероз диагностируется у каждого пятого человека, возраст которого составляет старше 55 лет. Хирург подчеркнула, что необходимо осознанно питаться: исключить жирное, острое, фастфуд и сахар, при этом не отказываться от овощей, нежирного белка, медленных углеводов.

Зубова также напомнила о важности физической активности.

Читайте также:

Врач Умнов заявил о смертельной опасности блюд из сырого мяса

Обезьяна всех болезней: Невролог Хорошев назвал неочевидную причину рассеянного склероза

Стало известно, как будут работать медорганизации Подмосковья в День России
#врач
#возраст
#сахар
#хирург
#человек
#сердце
#здоровье
Нарколог Холдин рассказал, как не спиться во время отпуска
13 июня 2024, 10:33

Фото: iStock/Lichtwolke

Во время отпуска люди нередко хотят отдохнуть «по полной программе», при этом часто имеется в виду и употребление алкоголя, особенно если отель предоставляет его по системе «всё включено». О том, чем опасен такой отдых и как не испортить отпуск запоем, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Плохая идея начинать с алкоголя утро, даже когда велик соблазн выпить шампанское во время завтрака. Употребляя алкоголь в течение дня, к вечеру человек может уже еле стоять на ногах», — сказал Холдин.
Он напомнил, что алкоголь является ядом для организма, а в сочетании с курортной жарой и купанием он ещё опаснее: человек начинает хуже контролировать ситуацию, что чревато несчастными случаями.

«Не стоит за отпуск пытаться изучить весь бар отеля, когда есть столько безвредных способов занять себя — это и прогулки, и экскурсии, йога, аквааэробика, водные виды спорта, спортзалы: всё это в распоряжении отдыхающих», — подчеркнул Холдин.
Он отметил, что отпуск нужен для восстановления сил и здоровья, а алкоголь только навредит отдыху.

Читайте также:

Россиян предупредили о передающимся через поцелуи венерическом заболевании

Названо неожиданное вредное свойство кофе

Врач Умнов заявил о смертельной опасности блюд из сырого мяса
#алкоголь
#отпуск
#нарколог
#советы
#здоровье
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о передающимся через поцелуи венерическом заболевании
12 июня 2024, 05:04

Фото: istock / Strelciuc Dumitru

Сифилис можно подхватить через поцелуи, предупредила дерматолог Наталия Жовтан в разговоре с NEWS.ru.
Врач пояснила, что сифилис проявляется язвами или шанкрами в месте проникновения инфекции. Помимо половых органов, сюда относится слизистая оболочка рта, которая участвует в поцелуе.

«Образования начинают беспокоить через три-четыре недели после заражения», — отметила дерматолог.
Как утверждает Жовтан, спустя 6-7 недель после заражения на ладонях, стопах и боковых частях тела проявляется сыпь, которая не сопровождается повышением температуры или зудом. Она никак не беспокоит человека. В то же время, отметила врач, могут увеличиваться лимфоузлы.

Жовтан подытожила, что без лечения в кожно-венерологическом диспансере такое заболевание не победить.

Ранее россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Неполноценность и стресс»: Сексолог раскрыла, сколько можно жить без секса

Таблетка для оргазма: Сексолог Савская раскрыла тайну точки G

Сексолог Теслер раскрыл, почему люди изменяют

#врач
#тела
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо неожиданное вредное свойство кофе
Гинеколог Близнюк: Кофе может препятствовать беременности
11 июня 2024, 20:59

Фото: iStock/franz12

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк заявила, что регулярное употребление кофе может привести к неспособности забеременеть.
«При планировании беременности женщинам лучше не пить кофе. Кофеин влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться», — объяснила в беседе с NEWS.ru Близнюк.

Она добавила, что употребление более четырёх чашек кофе может помешать зачатию.

Ранее гинеколог Ванесса МакКей заявляла, что скорая менструация или менопауза могут быть причиной сухости влагалища во время секса.

Читайте также:

Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища

Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания

Гинеколог стерилизовал женщину после родов без её ведома
#кофе
#гинеколог
#беременность
#здоровье
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Умнов заявил о смертельной опасности блюд из сырого мяса
11 июня 2024, 20:50

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил о крайней опасности блюд из сырого мяса, через которые можно заразиться сальмонеллезом и кампилобактериозом.
«Через сырое мясо человек может заразиться сальмонеллезом, кампилобактериозом, вызывающими сильнейшее отравление, обезвоживание и смерть. Кроме того, через сырое мясо в человека могут попасть черви: свиной цепень, бычий цепень», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он добавил, что опасность заражения паразитами в том, что они, вырастая в организме, препятствуют всасыванию полезных веществ.

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, какие съедобные грибы опасны для здоровья

Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти

Обезьяна всех болезней: Невролог Хорошев назвал неочевидную причину рассеянного склероза
#отравление
#смерть
#врач
#мясо
#человек
#опасность
#терапевт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Глуходед заявил об опасности отсутствия зубов
11 июня 2024, 19:49

Фото: iStock/Natali_Mis

Стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.
Среди них врач назвал нарушение функции жевания, увеличение рисков скола или перелома остальных зубов, изменение положения зубов в зубном ряду. По его словам, плохо пережёванная из-за отсутствия зубов пища может повлечь за собой проблемы и с ЖКТ.

«Не менее важны и эстетические проблемы. Чувство стеснения, неуверенности, невозможность улыбаться мало кому приносит пользу», – добавил в беседе с Газета.ру Глуходед.

Ранее стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина заявила, что можно есть сладкое и минимизировать риск образования кариеса, тщательно прополоскав рот водой.

Читайте также:

Врач Шемякина раскрыла, как сладкоежкам минимизировать кариес

Названа неожиданная причина головной боли

Россиянам раскрыли, когда нужно срочно удалять зубы мудрости
#врач
#зубы
#стоматолог
#нарушение
#пища
#терапевт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, какие съедобные грибы опасны для здоровья
Врач Бартули не рекомендовал есть собранные у дорог грибы
11 июня 2024, 17:40

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.
«Гриб всасывает в себя все, что поступает с дождем, всасывает выхлопы из окружающей среды. Поэтому грибы не рекомендуется собирать, если рядом есть какие-то заводы, фабрики или ТЭЦ, которые выбрасывают в атмосферу определённые вредные вещества. Рядом с дорогой грибы собирать тоже не стоит, конечно. А так опасны только поганки и мухоморы», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бартули.

Тем временем жителей Москвы и области предупредили о появившихся в регионе опасных испанских слизнях. Они являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод, поэтому их нельзя трогать.

«Оценить его влияние на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что употребление более трёх чашек кофе в день чревато повышенным риском к варикозу.

Читайте также:

«Смертельно опасно»: Врач рассказал, как загар разрушает организм человека

Параличи и галлюцинации: Инфекционист рассказал, чем может быть опасно мясо и молоко

Россиянам рассказали, чем опасно большое количество кофе
#грибы
#врач
#тэц
#заводы
#здоровье
#безопасность
#насекомые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
Профессор Балабан: Употребление Омега-3 может привести к проблемам с сердцем
11 июня 2024, 16:21

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности употребления пищевых добавок с жирными кислотами Омега-3, сообщает Daily Mail. Исследования показывают, что такие добавки могут нарушить сердечные ритмы и вызвать инсульт.
Заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему не могут.
«Омега-3 не может вызывать опасных действий, связанных с сердцем, потому что это пищевая добавка. Если только её не передозировать. Но это то же самое, если пищевую соль принимать в больших дозах — может привести к смертельному исходу. Так и тут», — объяснил специалист.

Доктор биологических наук добавил, что если Омега-3 сделана неправильно, то может способствовать нарушению работы сердца. В остальных случаях она не несет угрозы для организма.

По словам врача, добавки не регламентированы медициной, однако их нужно употреблять по инструкции.

«В небольших дозах — раз в неделю — всем можно, а если каждый день еще и по две капсулы (утром и вечером) — вот это может быть опасно, но это перекос метаболизма в другую сторону. Если вы консультируетесь с врачом, то нужно принимать по инструкции», — заключил профессор.

Читайте также:

Гепатолог Вялов: Фиточай и добавки омега-3 могут спровоцировать цирроз

Диетолог Дианова рассказала, при каких заболеваниях помогает омега-3

Врач рассказала о влиянии омега-3 на работу мозга и психику
#ран
#врач
#диетолог
#соль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обезьяна всех болезней: Невролог Хорошев назвал неочевидную причину рассеянного склероза
Невролог Хорошев: чрезмерная чистота провоцирует развитие рассеянного склероза
11 июня 2024, 12:25

Фото: iStock/Shidlovski

Ежегодно 11 июня в России отмечается день рассеянного склероза. Целью такого дня является привлечение внимания общественности к проблемам пациентов, которые страдают этим тяжелым неврологическим заболеванием.
В России число людей, которым поставлен диагноз «рассеянный склероз», превышает 85 тысяч человек; ежегодный прирост составляет 7,7%.

Врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что «рассеянный склероз» является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы.

«Конкретных симптомов нет. «Рассеянный склероз» опытные неврологи называют обезьяной всех болезней, поскольку поражение тканей мозга может быть мультифокальным, то есть в самых разных точках головного мозга. Невозможно предугадать, где это будет. Например, представим, что в любой город упала бомба, и то, что она поразит, там и повреждения — так и с организмом», — объяснил врач.

Однако некоторые симптомы всё-таки, по словам эксперта, заметить и выделить можно, например: дискомфорт, забывчивость, потеря чувствительности и двигательности — любой неожиданный невралгический симптом.

Специалист назвал самую неочевидную причину, которая может спровоцировать болезнь, — чрезмерная чистота.

«Замечено, что чаще всего заболевание встречается у семей, которые агрессивно занимаются уборкой своей квартиры — сверх чистота приводит к тому, что иммунная нагрузка на тело снижается, а ведь наш организм создан для постоянной войны с окружающей средой. Наши предки, несмотря на условия антисанитарии, были здоровы. Наша система привыкла к жестким условиям, и если эта нагрузка снижается, то в ней возникает разложение. Если иммунную систему разумно загружать, то частота всех аутоиммунных болезней, в том числе рассеянного склероза, снижается», — отметил невролог.

Павел Хорошев добавил, что люди с заболеванием «рассеянного склероза» живут по-разному: многие погибают в течение двух-трёх лет, некоторые живут по 25 лет после диагностики, а есть те, которые живут более 35 лет.

По рекомендациям собеседника, самое важное в этом — пройти магнитно-резонансную томографию, которая покажет все участки мозга, и проконсультироваться с врачом, который даст верные инструкции.

Читайте также:

Врач Эдигер заявил о шансе человечества победить рассеянный склероз

Nature Communications: Создана вакцина долгого действия от вируса, вызывающего рассеянный склероз

«Туалеты и дверные ручки»: Врач объяснила, как можно подхватить венерическое заболевание
#болезнь
#врач
#вакцина
#человек
#бомба
#симптомы
#диагноз
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не забывайте нюхать: Эксперт раскрыл, как не отравиться бутилированной водой
Гастроэнтеролог Садыков: Летом воду нужно пить из непрозрачных бутылей
11 июня 2024, 11:58

Фото: iStock/Drazen Zigic

В летний период учащаются случаи отравления бутилированной водой. Чтобы избежать интоксикации организма необходимо соблюдать ряд простых правил.
Как правильно наливать, транспортировать и пить воду летом в беседе с «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков.

«Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины. Изменить её состав и сделать непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого множатся бактерии, меняется запах и вкус воды. Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом», — объяснил Садыков.

Для питьевой воды необходимо тщательно подбирать тару, отмечает эксперт. Хранить её следует в непрозрачных бутылках или специальных термосах, не использовать многоразовые бутылки для воды, если они не предназначены для этого или не были тщательно вымыты и продезинфицированы.

Бутылку с водой строго запрещено оставлять на солнце более чем на 2-3 часа, а лучше и вовсе хранить её в холодильнике.

Перед употреблением следует проверить качество воды, даже если бутылка только что куплена в магазине: осмотрите бутылку, на ней не должно быть трещин, повреждений или признаков деформации; понюхайте воду, у нее не должно быть посторонних запахов;
в воде не должно быть осадка, хлопьев или мутного оттенка; попробуйте немного воды на вкус, она не должна быть горькой, кислой или иметь неприятный привкус.

«Качество воды — основа нашего здоровья. При отравлении испорченной водой, у человека может начаться тошнота и рвота, диарея, головные боли, общая слабость и интоксикация. Состояние требует немедленного обращения к врачу, особенно оно опасно для детей и пожилых людей», — заключил Садыков.

Читайте также:

Глава Роспотребнадзора Попова: Подъём заболеваемости корью в России закончился

В Подмосковье хирурги вытащили булавку из кишечника 2-месячного ребенка

Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью
#вода
#отравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф