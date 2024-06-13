Врач Зубова пояснила, какие жиры в рационе угрожают сосудам и изменяют внешность

Фото: iStock/megaflopp
Хирург Нина Зубова назвала симптомы и причины, которые влияют на возникновение атеросклероза. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Уточняется, что при атеросклерозе в кровеносных сосудах образуются бляшки (скопления холестерина). Они нарастают на стенках сосудов и препятствуют движению крови и снабжению тканей кислородом.
Зубова отметила, что страдают любые сосуды: в головном мозге, сердечных артериях и артериях ног. При повреждении сосудов ног появляется боль, онемение, также может измениться походка.
По словам специалиста, сначала человек чувствует дискомфорт во время долгой ходьбы. Атеросклеротические бляшки создают препятствия для снабжения крови ресурсами. Боль может распространиться в икроножных мышцах, а также в бедрах и ягодицах.
Примечательно, что атеросклероз диагностируется у каждого пятого человека, возраст которого составляет старше 55 лет. Хирург подчеркнула, что необходимо осознанно питаться: исключить жирное, острое, фастфуд и сахар, при этом не отказываться от овощей, нежирного белка, медленных углеводов.
Зубова также напомнила о важности физической активности.
Читайте также:
Врач Умнов заявил о смертельной опасности блюд из сырого мяса
Обезьяна всех болезней: Невролог Хорошев назвал неочевидную причину рассеянного склероза
Стало известно, как будут работать медорганизации Подмосковья в День России
Зубова отметила, что страдают любые сосуды: в головном мозге, сердечных артериях и артериях ног. При повреждении сосудов ног появляется боль, онемение, также может измениться походка.
По словам специалиста, сначала человек чувствует дискомфорт во время долгой ходьбы. Атеросклеротические бляшки создают препятствия для снабжения крови ресурсами. Боль может распространиться в икроножных мышцах, а также в бедрах и ягодицах.
Примечательно, что атеросклероз диагностируется у каждого пятого человека, возраст которого составляет старше 55 лет. Хирург подчеркнула, что необходимо осознанно питаться: исключить жирное, острое, фастфуд и сахар, при этом не отказываться от овощей, нежирного белка, медленных углеводов.
Зубова также напомнила о важности физической активности.
Читайте также:
Врач Умнов заявил о смертельной опасности блюд из сырого мяса
Обезьяна всех болезней: Невролог Хорошев назвал неочевидную причину рассеянного склероза
Стало известно, как будут работать медорганизации Подмосковья в День России
Екатерина Коршунова