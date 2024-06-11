Врач Умнов заявил о смертельной опасности блюд из сырого мяса

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Хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил о крайней опасности блюд из сырого мяса, через которые можно заразиться сальмонеллезом и кампилобактериозом.
«Через сырое мясо человек может заразиться сальмонеллезом, кампилобактериозом, вызывающими сильнейшее отравление, обезвоживание и смерть. Кроме того, через сырое мясо в человека могут попасть черви: свиной цепень, бычий цепень», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Он добавил, что опасность заражения паразитами в том, что они, вырастая в организме, препятствуют всасыванию полезных веществ.
Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.
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