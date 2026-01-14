Врачам роддома Новокузнецка отказали в досрочной пенсии из-за ошибок больницы

14 января 2026, 19:31

Фото: iStock/AMilkin

Суды Новокузнецка отказали двум врачам скандального роддома №1 в праве на досрочную пенсию из-за ошибок в документах, отправленных медучреждением в Пенсионный фонд.





По данным «Постньюс», речь идет о врачах, работавших в структурах Новокузнецкой городской клинической больницы (НГКБ) и перинатального центра. В суде они пытались доказать, что их стаж должен давать право на досрочный выход на пенсию.





«В решении Центрального райсуда Новокузнецка от 2021 года по иску врача-акушера-гинеколога Алексеевой М.В. суд прямо указал: спорные периоды работы были переданы работодателем в Пенсионный фонд «на общих основаниях», без указания особых условий труда», — говорится в материале.