Стало известно о новых случаях гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

14 января 2026, 16:13

В Новокузнецке число расследуемых детских смертей в роддоме №1 достигло 11

Фото: Istock/kittimages

В Новокузнецке сообщили о двух новых случаях гибели младенцев в больнице №1. Как сообщает Telegram-канал SHOT, число детских смертей, которые сейчас расследуют, достигло минимум одиннадцати.