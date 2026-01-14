Стало известно о новых случаях гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
В Новокузнецке сообщили о двух новых случаях гибели младенцев в больнице №1. Как сообщает Telegram-канал SHOT, число детских смертей, которые сейчас расследуют, достигло минимум одиннадцати.
В 2021 году у пациентки Оксаны К. на 40-й неделе беременности резко ухудшилось самочувствие. Врачи несколько раз переносили её госпитализацию. Когда женщину всё же доставили в роддом, ребёнок уже погиб. Суд установил, что своевременная помощь могла бы спасти новорождённого, и взыскал с больницы 500 тысяч рублей компенсации.
Ещё одна пациентка потеряла ребёнка в тот же год. После острой боли на 39-40 неделе она сама приехала в больницу, где врачи приняли роды. Девочка родилась мёртвой. Экспертиза связала смерть с некачественной помощью, и суд обязал учреждение выплатить матери один миллион рублей.
Правоохранительные органы уже задержали главного врача больницы Виталия Хераскова и заведующего отделением реанимации Алексея Эмиха.
