Врачи перинатальных центров Подмосковья провели мастер-классы на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Гости подмосковного стенда на выставке «Россия» смогли принять участие в мастер-классах от перинатальных центров региона. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье действует семь высокооснащённых учреждений, занимающихся родовспоможением: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров.
Врачи из этих медицинских учреждений провели для гостей выставки «Россия» мастер-классы по уходу за детьми, а также рассказали о послеродовом периоде и других важных для родителей темах.
В одной из зон врач-неонатолог Максим Новиков из Видновского перинатального центра представил мастер-класс по кинезиотейпированию. По его словам, эта методика позволяет избавиться от пупочных грыж, неправильной постановки стоп и расхождения белой линии живота.
В другой зоне, которая очень понравилась посетителям, можно было научиться уходу за новорождёнными. Взрослые и дети под руководством неонатологов смогли правильно запеленать куклу.
9-летняя Вероника из Ивантеевки попробовала себя в роли врача. Ей очень понравилось это занятие, и девочка даже задумалась о том, чтобы стать врачом в будущем.
Кроме того, в рамках выставки логопеды провели занятия по развитию речи у детей раннего возраста, а психологи – мастер-класс по арт-терапии, которая практикуется в подмосковных роддомах.
Читайте также:
На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
На подмосковном стенде выставки «Россия» гостей научили управлять коптером, делать брелоки и кормушки
Юбилейный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Врачи из этих медицинских учреждений провели для гостей выставки «Россия» мастер-классы по уходу за детьми, а также рассказали о послеродовом периоде и других важных для родителей темах.
В другой зоне, которая очень понравилась посетителям, можно было научиться уходу за новорождёнными. Взрослые и дети под руководством неонатологов смогли правильно запеленать куклу.
9-летняя Вероника из Ивантеевки попробовала себя в роли врача. Ей очень понравилось это занятие, и девочка даже задумалась о том, чтобы стать врачом в будущем.
Кроме того, в рамках выставки логопеды провели занятия по развитию речи у детей раннего возраста, а психологи – мастер-класс по арт-терапии, которая практикуется в подмосковных роддомах.
Читайте также:
На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
На подмосковном стенде выставки «Россия» гостей научили управлять коптером, делать брелоки и кормушки
Юбилейный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Анастасия Чинкова