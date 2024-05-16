Врачи рассказали, как справиться с мигренью

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Мигрень — это болезнь, которая приносит невыносимые головные боли с определенными специфическими симптомами.
О том, как ее распознать и что с этим делать, в разговоре с «Радио1» объяснили специалисты Химкинской областной больницы.
Классическая форма мигрени сопровождается односторонней, пульсирующей болью, с которой могут быть связаны слезы, тошнота, рвота, озноб и повышенная чувствительность к свету, звукам и запахам. Длительность таких болевых приступов может составлять несколько часов, а иногда и до нескольких дней, что называется мигренозным статусом.
Происхождение этого заболевания до конца не изучено, хотя существует множество теорий. По статистике, мигренью страдает около 15% населения, преимущественно люди интеллектуального труда со склонностью к тревожности. Женщины подвержены мигрени вдвое чаще мужчин, а дебют болезни обычно приходится на период полового созревания.
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Классическая форма мигрени сопровождается односторонней, пульсирующей болью, с которой могут быть связаны слезы, тошнота, рвота, озноб и повышенная чувствительность к свету, звукам и запахам. Длительность таких болевых приступов может составлять несколько часов, а иногда и до нескольких дней, что называется мигренозным статусом.
«Обычно мигрень предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций, длительность которой может быть от нескольких минут до часа. Иногда перед мигренным приступом может наблюдаться период продрома, характеризующийся слабостью, повышенной чувствительностью к раздражителям и изменениями аппетита», — пояснили врачи.После приступа мигрени человек может ощущать тяжесть в голове, слабость и расстройство желудка в течение нескольких дней. Интервалы между приступами могут быть очень индивидуальными — от нескольких лет до нескольких раз в месяц. Если количество приступов в месяц превышает 15, то говорят о хронической форме мигрени.
Происхождение этого заболевания до конца не изучено, хотя существует множество теорий. По статистике, мигренью страдает около 15% населения, преимущественно люди интеллектуального труда со склонностью к тревожности. Женщины подвержены мигрени вдвое чаще мужчин, а дебют болезни обычно приходится на период полового созревания.
«Справиться с болевыми ощущениями на пике мигренного приступа практически невозможно. Старинный рецепт для облегчения состояния — ТТТ (тепло, темно, тихо). Для профилактики мигрени рекомендуется вести здоровый образ жизни, следить за режимом сна и управлять стрессом», — подчеркнули специалисты Химкинской областной больницы.Читайте также:
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Артем Кузьмин