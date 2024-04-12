Россиянам объяснили «боль в сердце» после еды

Фото: iStock/Doucefleur
Врач Екатерина Кашух заявила, что боль в области груди после еды может говорить о гипотензии.
Она отметила, что кроме этого, причин такого состояния может быть много.
Такое состояние, по её словам, чащу всего характерно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. При этом этот симптом может быть вариантом нормы, при условии, что это не мешает человеку нормально жить. При регулярном некомфортном состоянии врач рекомендовала обратится к специалисту.
Ранее врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.
Читайте также:
Назван продукт, который категорически нельзя совмещать с вином
Врач Курбанова предупредила об опасности ночных судорог
Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ
«Одна из относительно безобидных причин головокружения после еды — постпрандиальная гипотензия, состояние, при котором после приёма пищи снижается артериальное давление из-за того, что кровь приливает к ЖКТ. Человек при этом испытывает головокружение, слабость, утомляемость», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.
Такое состояние, по её словам, чащу всего характерно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. При этом этот симптом может быть вариантом нормы, при условии, что это не мешает человеку нормально жить. При регулярном некомфортном состоянии врач рекомендовала обратится к специалисту.
Ранее врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.
Читайте также:
Назван продукт, который категорически нельзя совмещать с вином
Врач Курбанова предупредила об опасности ночных судорог
Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ
Мелисса Тимофеева