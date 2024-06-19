«Все подвержены риску»: Инфекционист прокомментировал вспышку ботулизма в РФ

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Почти 200 человек в 4 регионах России оказались на больничных койках со страшной инфекцией — ботулизмом. Многих из заболевших подключили к ИВЛ, потому что дышать дышать самостоятельно они не могут.
В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке, изготовителями которой были ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К».
В ведомстве сообщили, что на предприятиях, где хранилась фасоль, царили антисанитарные условия, а процесс ее приготовления был организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге и привело к накоплению ботулотоксина в готовой продукции.️ Расследование продолжается.
Врач-инфекционист Мурад Шахмарданов в беседе с «Радио 1» заявил, что любой продукт может быть инфицирован и провоцировать развитие кишечной болезни.
По словам инфекциониста, все люди не в безопасности, поэтому важно смотреть на сроки годности и сроки реализации продукта.
Мурад Шахмарданов настоятельно рекомендует готовить салаты в домашних условиях, чтобы точно знать всё про продукты, снизив таким образом риск заражения кишечными инфекциями.
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В ведомстве сообщили, что на предприятиях, где хранилась фасоль, царили антисанитарные условия, а процесс ее приготовления был организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге и привело к накоплению ботулотоксина в готовой продукции.️ Расследование продолжается.
Врач-инфекционист Мурад Шахмарданов в беседе с «Радио 1» заявил, что любой продукт может быть инфицирован и провоцировать развитие кишечной болезни.
«Все подвержены риску. Употребляя салаты, можно заболеть любой кишечной инфекцией, если продукты контаминированы или инфицированы соответствующими возбудителями», — сказал эксперт.
По словам инфекциониста, все люди не в безопасности, поэтому важно смотреть на сроки годности и сроки реализации продукта.
«В магазинах блюда могут храниться некоторое время, и за это время та микробная флора, которая там окажется, расплодится и достигнет инфицирующей дозы», — сообщил специалист.
Мурад Шахмарданов настоятельно рекомендует готовить салаты в домашних условиях, чтобы точно знать всё про продукты, снизив таким образом риск заражения кишечными инфекциями.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от ботулизма
Анастасия Бондарева