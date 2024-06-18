Что нужно знать о ботулизме: Причины, симптомы, как защититься от «быстрого» убийцы

Фото: istock / Jacob Wackerhausen
Количество людей, заболевших ботулизмом после отравления едой из доставки, превысило 120. Ботулизм является особо опасным и потенциально смертельным заболеванием, поражающим нервную систему.
Что известно о массовом отравлении в России, симптоматика ботулизма и как обезопасить себя от заражения страшной болезнью — в материале «Радио 1».
Попадая в пищу в анаэробных (отсутствии доступа кислорода) условиях при температуре +35 °C, бактерия выделяет сильнейший биологический яд.
В организм человека токсин чаще всего попадает с продуктами питания. Они могут находиться в копченой и вяленой рыбе, колбасе, консервах, ветчине и других продуктах, которые не прошли достаточную термическую обработку либо хранились в условиях с низким содержанием кислорода.
Также блокируются мышечные синапсы, когда мышцы не могут получить нервный импульс, и человек перестает дышать. Болезнь развивается медленно, поэтому крайне важно вовремя начать правильное лечение.
Инкубационный период при ботулизме составляет 6 — 8 часов, но может продолжаться и 8 — 10 дней.
Заболевание не передается воздушно-капельным путем, поэтому больной человек не представляет угрозы для здорового. Также после выздоровления не вырабатывается иммунитет, поэтому можно заразиться ботулизмом повторно.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщил, что 55 госпитализированных пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них — в реанимации. В настоящее время жизни пациентов ничего не угрожает, поскольку все люди обратились к медикам вовремя. Больные проходят необходимое обследование на ботулизм в стационаре, за ними наблюдают врачи.
Согласно информации Телеграм-канала «112», число пациентов с похожей симптоматикой растет ежедневно. В день регистрируют по 30–40 новых больных с отравлениями, их тщательно обследуют.
До готовности результатов анализов больным ставят диагноз «гастроэнтерит» и оставляют в больницах.
Как считает Роспотребнадзор, отравления могли спровоцировать грузинское блюдо из фасоли «лобио» от «Кухни на районе» (ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт» (в частности, поставляет продукцию во «ВкусВилл»).
Столичное управление СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК)
Фото: istock /digicomphoto
1. Не употреблять открытые консервы в точках общепита. Наличие заражения чаще всего можно определить по самой банке. В заведении лучше попросить принести новую банку и открыть ее при вас.
2. Нельзя покупать консервы домашнего приготовления с рук, на стихийных рынках.
3. Не есть консервы со вздутой крышкой, плесенью, неприятным запахом, пеной и пузырьками газа внутри. Отметим, что вкус консервов может не меняться, поэтому лучше не рисковать и не проверять подозрительную еду.
4. Соблюдать правила изготовления домашних консервов. Необходима тщательная температурная обработка продуктов питания животного происхождения.
5. Консервировать овощи нужно только с добавлением кислоты (к примеру, раствор уксуса 2% в маринаде); Не использовать при консервировании испорченные овощи и фрукты. Они должны быть тщательно отмыты от частиц земли.
6. Нужно отказаться от сырого молоко, употребления мяса с кровью или сырых яиц.
7. Имеющиеся домашние консервы за 6-12 часов до еды нужно прокипятить в течение 15-20 минут. Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед употреблением является основной мерой профилактики ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.
Соблюдение элементарных санитарных правил помогут сохранить ваше здоровье. Фото: istock / Mikhail Dmitriev
В случае тяжелого ботулизма необходимо поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев.
Антибиотики не применяют (за исключением случаев раневого ботулизма). Существует вакцина против ботулизма, но она редко используется, так как ее эффективность не оценена полностью , а акже были зафиксированы неблагоприятные реакции.
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Что такое ботулизмБотулизм (лат. botulus — колбаса) — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему человека, нарушая нервно-мышечную передачу.
Попадая в пищу в анаэробных (отсутствии доступа кислорода) условиях при температуре +35 °C, бактерия выделяет сильнейший биологический яд.
В организм человека токсин чаще всего попадает с продуктами питания. Они могут находиться в копченой и вяленой рыбе, колбасе, консервах, ветчине и других продуктах, которые не прошли достаточную термическую обработку либо хранились в условиях с низким содержанием кислорода.
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Симптомы ботулизмаСимптомы ботулизма начинают беспокоить от двух часов до пяти суток с момента употребления зараженной пищи. Сначала человека начинает тошнить, возникает кишечное расстройство, затем сильные головные боли, двоение в глазах. Последние два признака возникают уже при поражении нервной системы. Помимо этого, у человека может появиться нечеткость в разговоре и походке, бледность кожи, сухость во рту.
Также блокируются мышечные синапсы, когда мышцы не могут получить нервный импульс, и человек перестает дышать. Болезнь развивается медленно, поэтому крайне важно вовремя начать правильное лечение.
Инкубационный период при ботулизме составляет 6 — 8 часов, но может продолжаться и 8 — 10 дней.
Заболевание не передается воздушно-капельным путем, поэтому больной человек не представляет угрозы для здорового. Также после выздоровления не вырабатывается иммунитет, поэтому можно заразиться ботулизмом повторно.
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Сколько заболело ботулизмомВ нескольких регионах РФ произошла вспышка ботулизма. В Москве 121 человек обратился за медицинской помощью с симптомами ботулизма. Также с жалобами в медучреждения обращались жители Казани (6 обращений) и Нижнего Новгорода (9 обращений).
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщил, что 55 госпитализированных пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них — в реанимации. В настоящее время жизни пациентов ничего не угрожает, поскольку все люди обратились к медикам вовремя. Больные проходят необходимое обследование на ботулизм в стационаре, за ними наблюдают врачи.
Согласно информации Телеграм-канала «112», число пациентов с похожей симптоматикой растет ежедневно. В день регистрируют по 30–40 новых больных с отравлениями, их тщательно обследуют.
До готовности результатов анализов больным ставят диагноз «гастроэнтерит» и оставляют в больницах.
Как считает Роспотребнадзор, отравления могли спровоцировать грузинское блюдо из фасоли «лобио» от «Кухни на районе» (ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт» (в частности, поставляет продукцию во «ВкусВилл»).
Столичное управление СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК)
Фото: istock /digicomphoto
Как не заразиться ботулизмомЧтобы избежать заражения ботулизмом, важно соблюдать ряд правил покупки, хранения и приготовления пищи:
1. Не употреблять открытые консервы в точках общепита. Наличие заражения чаще всего можно определить по самой банке. В заведении лучше попросить принести новую банку и открыть ее при вас.
2. Нельзя покупать консервы домашнего приготовления с рук, на стихийных рынках.
3. Не есть консервы со вздутой крышкой, плесенью, неприятным запахом, пеной и пузырьками газа внутри. Отметим, что вкус консервов может не меняться, поэтому лучше не рисковать и не проверять подозрительную еду.
4. Соблюдать правила изготовления домашних консервов. Необходима тщательная температурная обработка продуктов питания животного происхождения.
5. Консервировать овощи нужно только с добавлением кислоты (к примеру, раствор уксуса 2% в маринаде); Не использовать при консервировании испорченные овощи и фрукты. Они должны быть тщательно отмыты от частиц земли.
6. Нужно отказаться от сырого молоко, употребления мяса с кровью или сырых яиц.
7. Имеющиеся домашние консервы за 6-12 часов до еды нужно прокипятить в течение 15-20 минут. Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед употреблением является основной мерой профилактики ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.
Соблюдение элементарных санитарных правил помогут сохранить ваше здоровье. Фото: istock / Mikhail Dmitriev
Лечение ботулизмаЛечение ботулизма проводится исключительно в стационаре под наблюдением врачей. После постановки клинического диагноза важно как можно быстрее ввести антитоксин, что наиболее эффективно снижает показатели смертности. Пациенту также промывают желудок.
В случае тяжелого ботулизма необходимо поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев.
Антибиотики не применяют (за исключением случаев раневого ботулизма). Существует вакцина против ботулизма, но она редко используется, так как ее эффективность не оценена полностью , а акже были зафиксированы неблагоприятные реакции.
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Алина Юрчак