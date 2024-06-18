Правило четырёх «Д»: токсиколог Водовозов перечислил главные симптомы ботулизма

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В Московской области 20 человек были госпитализированы с симптомами ботулизма. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете.
Подмосковье стало четвёртым в России регионом, где зафиксировали случаи инфицирования. Ранее ботулизм зафиксировали в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Общее число госпитализированных в России перевалило за 150, продажа опасной продукции приостановлена.
Ботулизм – это отравление теми токсинами, которые вырабатывают особые почвенные бактерии под названием клостридии, пояснил «Радио 1» врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
Спутать симптомы ботулизма довольно сложно. Чтобы распознать их, нужно пользоваться так называемое правило четырёх «Д».
Однако, по словам Водовозова, если за медицинской помощью обратиться с первыми симптомами, то вероятность успеха очень высока. Лечат ботулизм терапевтической сывороткой. По сути, это антитела, которые связывают токсины.
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Что вызывает ботулизм
Ботулизм – это отравление теми токсинами, которые вырабатывают особые почвенные бактерии под названием клостридии, пояснил «Радио 1» врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
«Они довольно капризны и растут только в среде с очень низким содержанием кислорода – менее 2%. Такая среда чаще всего возникает в консервах – либо это банки, либо запаянный пластик, либо еще что-то в этом роде. Чаще всего это домашние заготовки, но бывают и вот такие истории с промышленным производством», – отметил врач.Очень важно, добавил он, что мы не можем заразить другого человека ни токсином, ни самой клостридией. Иными словами, ботулизм – всё-таки не совсем инфекция, а пищевое отравление.
Насколько опасен ботулизмЗаболевание было опасно в 1950-х годах – то есть до того, как появилась реанимационная техника.
«Тогда летальность была под 50-60%. Сейчас по всему миру она составляет менее 5%, потому что это паралитический яд. Он постепенно отключает мышцы. Самое главное – это наша дыхательная мускулатура. Сегодня несколько человек перевели на ИВЛ, и тем самым их спасут. Пока за них будет работать аппарат, у них организм справится с токсином. Медики помогут с поддерживающей терапией, и в итоге всё пройдет без каких-либо последствий. Может быть длительный период восстановления – недели или месяцы. Но фатальных последствий, скорее всего, не будет», – заверил собеседник «Радио 1».
Как распознать ботулизм
Спутать симптомы ботулизма довольно сложно. Чтобы распознать их, нужно пользоваться так называемое правило четырёх «Д».
«Первое – это диплопия, то есть раздвоение предметов. Вы смотрите на один предмет, но видите два. Второе «Д» – это дисфагия, то есть затруднение глотания. У человека постоянно в горле стоит какой-то комок, он не может проглотить, ему что-то постоянно сильно мешает. Третье «Д» – дисфония. Внезапно садится голос, буквально на ровном месте. Из-за чего? Из-за того, что ослабла мускулатура, а она у нас в артикуляции играет главную роль. И последнее – это невнятная речь. Мы понимаем, что это поражение черепно-мозговых нервов», – пояснил врач.Далее человеку становится всё труднее и труднее дышать, его лицо становится маскообразным, практически лишённым мимики. Развивается задержка мочи. Самые катастрофические последствия – это летальный исход.
Однако, по словам Водовозова, если за медицинской помощью обратиться с первыми симптомами, то вероятность успеха очень высока. Лечат ботулизм терапевтической сывороткой. По сути, это антитела, которые связывают токсины.
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Лора Луганская