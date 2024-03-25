Все торгово-развлекательные комплексы «Вегас» будут закрыты

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Торгово-развлекательные комплексы «Вегас Крокус сити», «Вегас Кунцево» и «Вегас Каширское» будут закрыты 25 марта, об этом сообщается в телеграм-канале сети.
Представители ТРЦ также добавили, что дополнительно сообщат о том, когда работа центров будет возобновлена.
Все торгово-развлекательные комплексы под бредом Vegas принадлежат компании Crocus Group Араза Агаларова.
Прежде владелец сети сообщил, что намерен восстановить концертный зал «Крокус Сити Холла», который оказался разрушен в результате теракта 22.03.2024. Однако в Госдуме намерение бизнесмена не оценили. Парламентарии выразили мнение, что на месте бывшего концертного зала должен быть мемориал или парк в память о погибших.
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Все торгово-развлекательные комплексы под бредом Vegas принадлежат компании Crocus Group Араза Агаларова.
Прежде владелец сети сообщил, что намерен восстановить концертный зал «Крокус Сити Холла», который оказался разрушен в результате теракта 22.03.2024. Однако в Госдуме намерение бизнесмена не оценили. Парламентарии выразили мнение, что на месте бывшего концертного зала должен быть мемориал или парк в память о погибших.
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Анастасия Хохлова