Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли два иностранных гражданина

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Во время террористического акта в «Крокус Сити Холле» погибли два иностранца. О гибели граждан своих государств заявили посольства Армении и Белоруссии.
День 24 марта был объявлен в России Днём национального траура в России. По всей стране были отменены спортивные и развлекательные мероприятия. В разных городах люди создавали стихийные мемориалы жертвам трагедии, приносили цветы и зажжённые свечи.
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Александр Бойцов