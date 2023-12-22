Радио1
Главная / Новости / Общество/ Всемирно известный врач-кардиолог Леонид Бокерия отмечает день рождения

Всемирно известный врач-кардиолог Леонид Бокерия отмечает день рождения

22 декабря 2023, 11:38
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Врач-кардиолог и общественный деятель Леонид Бекерия отмечает 84-летие. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Леонид Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчиры.

Леонид провел свыше десяти тысяч операций на «открытом сердце» и относится к небольшому числу выдающихся профессионалов мира, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии у детей и взрослых.


Стоит отметить, что для этого он сначала работал лаборантом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Московского ордена Ленина медицинского института имени И.М. Сеченова по окончанию аспирантуры мединститута был принят на работу НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева. Врач прошел все ступени от старшего научного сотрудника до директора головного учреждения Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилю сердечно-сосудистая хирургия.

Кроме этого, мужчина написал более 50 монографий и свыше 20 руководств и учебных пособий. Также Леонид Антонович является руководителем кафедры сердечно-сосудистой хирургии 1 Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

В 2019 году назначен почетным президентом НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева.

Читайте также:

Почётный гражданин Подмосковья летчик- космонавт Борис Волынов отмечает 89-летие

Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области

Выдающийся физик Юрий Драгунов отмечает день рождения
#сердце
#врач
#мужчина
#кардиолог
#почётный гражданин мо
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолётам с европейскими лизингодателями
22 декабря 2023, 12:19

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Российская авиакомпания S7 Airlines урегулировала страховой спор по 45 самолётам с иностранными лизингодателями. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что лизингодатели AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital отозвали требования к российским сторонам по страховым полисам и договорам аренды 45 самолётов.

После начала спецоперации на Украине лизингодатели из европейских стран отказались от страхования российских самолётов. Принятие такого решения могло привести к полному запрету на использование воздушных судов в РФ. Большая часть российских авиакомпаний получила уведомление от этих лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта 2022 года.

Читайте также:

Генпрокуратура внесла изменения в правила перелётов пассажиров с детьми

Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт

В Росавиации привели динамику авиационных происшествий за 2023 год
#авиакомпания
#россия
#страхование
#самолёты
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи выиграли две организации из Подмосковья
В России состоялся конкурс лучших практик трудоустройства молодежи
22 декабря 2023, 12:14

Фото: istock / seb_ra

В России состоялся Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи. Целью конкурса стало выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.

В конкурсе участвовали организации, которые занимаются реализацией практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории России.

На участия подали 745 заявки из 72 субъектов РФ. Из них члены экспертного совета отобрали 685 участников. В финальном этапе были отобраны 93 заявки от организаций из 35
регионов.

По результатам конкурса победителями стали 84 организации из 35 российских регионов, из которых 2 организации из Подмосковья признаны лучшими в своих номинациях. Первое место в номинации «Трудоустройство особых категорий молодежи» завоевала Группа компаний «Урбантех» с практикой «Практика инклюзивного трудоустройства людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат IT-компании»; 1 место в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места» завоевал Технический центр «ВОЛИН» с практикой «Подготовка автомехаников на базе предприятия».

Читайте также:

«Столярное дело и шитьё»: Путин запретил телефоны и ввёл урок труда, что ждет школьников

Конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» выиграли две подмосковные организации

«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках
#конкурс
#трудоустройство
#компании
#предприятия
#рф
#молодёжь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для школьников России проведут «Урок цифры» по теме «Кибербезопасность будущего»
22 декабря 2023, 12:12

Фото: iStock/Bet_Noire

15 января по 4 февраля 2024 года для российских школьников проведут мероприятия по теме «Кибербезопасность будущего» в рамках образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Мероприятие организовано при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Урок подготовлен для учеников 1-11 классов. Здесь дети смогут познакомиться с устройством интернета вещей, способами защиты данных, а также научиться безопасному поведению в сети «Интернет» и как противостоять киберугрозам.

Также в рамках цифрового урока детям расскажут о профессиях в IT и в области кибербезопасности. Также 12 января в 10:00 по мск на сайте https://урокцифры.рф пройдет вебинар для педагогов.

Читайте также:

«Столярное дело и шитьё»: Путин запретил телефоны и ввёл урок труда, что ждет школьников

Конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» выиграли две подмосковные организации

«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках
#дети
#интернет
#it
#вебинар
#минпросвещения
#лаборатория
#минцифры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Руководитель крупного градообразующего предприятия Подольска Овчаров отмечает 83-летие
22 декабря 2023, 12:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска Владимир Овчаров отмечает день рождения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Владимир Герасимович Овчаров родился 22 декабря 1940 года в селе Олзон Селенгинского района Бурятской ACCP.

С 1963 года начал работать мастером на секретном заводе (п/я 64) в городе Омске, а с 1982 года работал уже в Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем - начальником цеха.

Владимир прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. Он стал заслуженным руководителем крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска.

Стоит отметить, что Овчаров был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Также является лауреатом Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР, заслуженным машиностроителем РСФСР и почетным гражданином Подольска.

Читайте также:

Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области

Почетный гражданин Московской области Борис Громов отмечает юбилей

Почётный гражданин Подмосковья летчик- космонавт Борис Волынов отмечает 89-летие
#ссср
#предприятия
#подольск
#почётный гражданин мо
#день рождения
#промышленность
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В школах России пройдут кинопоказы фильмов фестиваля «Герои большой страны»
22 декабря 2023, 11:45

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В российских школах пройдут воспитательные мероприятия по методике «Мотивирующих цифровых уроков» с показом фильмов-участников шорт-листа премии-фестиваля «Герои большой страны».
Кинопремия «Герои большой страны» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Президентского фонда культурных инициатив. Её мероприятия направлены на воспитание подростков и молодых людей и на формирование образа национального героя на основе кинопроектов, формирующих исконную российскую духовную культуру, традиционные ценности, нравственные критерии и подлинный патриотизм.

«Белый снег», «Золотая бронза», «Седьмая симфония», «Один из нас. Герой России Максим Концов», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие фильмы будут доступны для показа и обсуждения по методике мотивирующих уроков в образовательных учреждениях. Проект реализуется во всех 89 регионах России.

Зарегистрироваться для участия в организации уроков с показом и обсуждением фильмов премии-фестиваля «Герои большой страны» можно на сайте Фонда https://fondstrana.ru/motivationlessons.

Читайте также:

В Красногорске прошло закрытие XХI Рождественских образовательных чтений

В Московской области пройдет предновогодний фестиваль «Ёлки»

Общественник Петушков заявил о важности исторических справок в кино
#проект
#ценности
#воспитание
#страны
#мероприятия
#герои
#патриотизм
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тувинские чиновники потеряли переданные Москвой автобусы
Чиновники из Тувы потеряли в дороге девять автобусов, переданных из Москвы
22 декабря 2023, 11:34

Фото: iStock/DarthArt

Чиновники в Туве потеряли по дороге девять переданных Москвой автобусов. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Отмечается, что департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля Кызыла получил разрешение на продолжение использования 40 московских низкопольных автобусов «ЛиАЗ». Местные чиновники приняли все предоставленные машины, однако в регион поступили лишь 31.

Согласно данным издания, на перевозку автомобилей было выделено 2,5 миллиона рублей.

Сотрудники управления Следственного комитета по региону возбудили дело о превышении должностных полномочий.

Читайте также:

В подмосковных автобусах прозвучат новогодние поздравления от 25 пассажиров

Кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе у кладбища в Ленобласти

Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области
#автобусы
#москва
#чиновники
#дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья проголосовали за очистку прудов более 10 тысяч раз
22 декабря 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

За очистку прудов в 2024 году проголосовало уже более 10 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Жители региона голосовали за очистку водоемов в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» на портале «Добродел».

«Как мы и ожидали, голосование началось очень активно. Уже за первые пять дней в нем приняли участие свыше 10 тысяч жителей региона. Программа «100 прудов и озер» очень востребована и популярна, поэтому число участников, скорее всего, превысит прошлогодние показатели. Жители также активно комментируют ход голосования, под некоторыми водоемами количество сообщений превышает 1000»,— отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что на голосование представлены 58 водоемов в 21 городском округе Московской области. Кроме этого, все желающие ещё могут проголосовать до 15 января 2024 года.

Читайте также:

Губернаторскую программу «100 прудов и озёр» продолжат в будущем году

В Подмосковье наградили самых активных участников программы утилизации электроники

В Подмосковье с начала года благоустроили 15 родников за 15 млн рублей
#добродел
#голосование
#жители
#программа
#министр
#тихон фирсов
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске прошло закрытие XХI Рождественских образовательных чтений
22 декабря 2023, 10:23

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Московской области подвели итоги Года педагога и наставника в рамках закрытия XХI Московских областных Рождественских образовательных чтений. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Закрытие XХI Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» прошло в Доме Правительства Московской области.

«Рождественские чтения проходят уже более 20 лет, и нам удается продолжать и развивать эту добрую традицию. В этом году для 860 тыс. школьников прошло более 1 тыс. мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок, концертов и паломнических поездок», — поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Также в рамках мероприятия прошло торжественное вручение наград Правительства Московской области священнослужителям и руководителям православных школ.

Стоит отметить, что за 2023 год свыше тысячи педагогов Подмосковья получили ведомственные и государственные награды.

Читайте также:

Детское телевидение из Жуковского завоевало Гран-при Всероссийского конкурса

Студент из Подмосковья Матвей Махов стал победителем проекта «Твой Ход»

Студентка из Подмосковья участвует во Вссероссийском съезде психологических служб
#губернатор
#православие
#культура
#закрытие
#награды
#мероприятия
#ирина каклюгина
#итоги
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук
22 декабря 2023, 10:13

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом ТАСС сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Народного артиста России не стало минувшей ночью.

Театральный режиссёр занимал пост художественного руководителя театра «Шалом» с 1987 по 2021 годы. Эта площадка является единственным профессиональным еврейским театром в России. В его репертуаре акцент делается на еврейской культуре и традициях, однако есть большое количество постановок, рассчитанных на представителей разных национальностей.

Кроме того, Левенбук является членом Общественного совета Российского еврейского конгресса.

Читайте также:

Актер из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет

Умерла народная артистка России Александра Жигалова

В Москве скончался племянник Иосифа Сталина
#смерть
#театр
#актёр
#артист
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф