Всемирно известный врач-кардиолог Леонид Бокерия отмечает день рождения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Врач-кардиолог и общественный деятель Леонид Бекерия отмечает 84-летие. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Леонид Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчиры.
Леонид провел свыше десяти тысяч операций на «открытом сердце» и относится к небольшому числу выдающихся профессионалов мира, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии у детей и взрослых.
Стоит отметить, что для этого он сначала работал лаборантом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Московского ордена Ленина медицинского института имени И.М. Сеченова по окончанию аспирантуры мединститута был принят на работу НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева. Врач прошел все ступени от старшего научного сотрудника до директора головного учреждения Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилю сердечно-сосудистая хирургия.
Кроме этого, мужчина написал более 50 монографий и свыше 20 руководств и учебных пособий. Также Леонид Антонович является руководителем кафедры сердечно-сосудистой хирургии 1 Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
В 2019 году назначен почетным президентом НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева.
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Леонид провел свыше десяти тысяч операций на «открытом сердце» и относится к небольшому числу выдающихся профессионалов мира, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии у детей и взрослых.
Кроме этого, мужчина написал более 50 монографий и свыше 20 руководств и учебных пособий. Также Леонид Антонович является руководителем кафедры сердечно-сосудистой хирургии 1 Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
В 2019 году назначен почетным президентом НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева.
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Мира Полтева