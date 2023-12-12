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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартует с 28 ноября

12 декабря 2023, 11:32
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» пройдет с 28 ноября по 25 декабря 2023 года. К участию приглашаются ученики 1-9 классов.
Для того, чтобы принять участие в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с возможностью выхода в интернет. Участие бесплатное.

Цель олимпиады заключается в повышении цифровой грамотности учащихся младших и средних классов общеобразовательных учреждений.


Отмечается, что пройти олимпиаду можно не только в школе, но и дома. Регистрация проходит на сайте https://safenet.uchi.ru. Подробно ознакомиться с информацией можно по ссылке: https://cloud.nationalpriority.ru/sh/XXT.

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#школьник
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В России не выполнили план по сборке советских самолетов
«Ъ»: Казанский авиазавод в этом году соберёт только один из трёх Ту-214
12 декабря 2023, 11:34

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В 2023 году Казанский авиазавод, который производит самолет Ту-214, разработанный в Советском Союзе, сможет собрать и передать заказчику лишь один из трёх запланированных лайнеров, а эксплуатировать его начнут в 2024 году, ссылаясь на несколько источников пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что самолет в данный момент на стадии финальной сборки. Другие источники заверяют, что в процессе технической приемки. Также есть расхождения в сведениях о заказчике: самолёт нужен специальному летному отряду «Россия» или МЧС.

Программа развития гражданской авиаотрасли до 2030 года, которую приняли в июне 2022 года, предусматривает поставку 3 самолетов Ту-214 до конца нынешнего года, но производитель уже не успеет выполнить план.
Известно, что твердых контрактов на этот лайнер в отрасли так и не появилось. У компаний вызывают вопросы как высокий расход топлива, так и экипаж из трех человек.

По данным на конец 2023 года все пункты программы развития авиации не реализовали. На несколько лет из-за неготовности двигателя сдвинулись  поставки Ил-114-300, не удалось выполнить планы производства  Л-410 (вместо него РФ  и Белоруссия планируют создать новый самолет), а Superjet 100 (импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100) пока отправлялся  в воздух с российскими двигателями, хотя его поставки уже должны были стартовать. Информацию подтвердили ещё летом.

Сообщается и об отставании по срокам самолета ТВРС, а запуск МС-21 в отечественной комплектации перенесли на неопределенный срок. 

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#россия
#самолет
#новости
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В Superjob раскрыли, почему россиянам-релокантам на самом деле отказывают в работе
В Superjob объяснили, почему уехавшим за границу россиянам отказывают в работе
12 декабря 2023, 11:33

Фото: IStock/fizkes

В России выступили против найма на работу релокантов. Об этом сообщил начальник отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрий Мыльников.
Однако пока трудовой кодекс не запрещает работать на российскую компанию из другой страны, а письмо министерства юридической силы не имеет. Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров отметил, что сегодня релокантам отказывают в работе не потому, что они живут не в России, а из-за недостаточной квалификации. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Сейчас не отказывают релокантам, потому что они релокантам. Ведь их сначала приглашают на собеседования, уже зная, что они не в России, работодатель тратит своё время. Поэтом если кто-то думает, потому что ему отказали, потому что он не в России, то он ошибается. Скорее всего, ему отказали по какой-то другой причине, например, квалификации недостаточно», — отметил Захаров.
Специалист подчеркнул, что работодатели не любят озвучивать реальную причину отказа. Она может быть не очень приятна для соискателя.
«Раньше придумывали причину по типу: мы искали мужчину, а вы женщина, или мы искали человека младше 45, а сегодня ссылаются на то, что человек не из России», — добавил собеседник.
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#работодатель
#россияне
#переезд
#работа
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Российские автодилеры массово скупают китайские машины
РБК: автодилеры в России начали заполнять склады китайскими машинами
12 декабря 2023, 11:09

Фото: iStock/djedzura

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил, что склады российских автодилеров и дистрибьюторов заполняются китайскими автомобилями. Об этом сообщает РБК.
По словам Удалова, в прошлом году на автомобильном рынке был дефицит машин. На данный момент запас нераспроданных автомобилей составил 175 тысяч единиц.

По данным «Автостата», с января по сентябрь этого года в РФ продали порядка 406,5 тысячи автомобилей китайских марок, что в практически пять раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. 

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.

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Презентация китайского автомобильного бренда Hongqi прошла в Москве
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#рф
#машины
#рынок
#китай
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Ретроградный Меркурий в декабре 2023: что это значит
12 декабря 2023, 10:31

Фото: IStock/amgun

С 13 декабря по 1 января включительно в течение двадцати дней Меркурий будет ретроградным. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
По словам эксперта, во время зимнего попятного движения самой маленькой планеты можно выделить два периода её ретроградности по десять дней.
 
С 13 по 23 декабря – первые десять дней Меркурий будет находиться в Козероге в благоприятном аспекте с Сатурном. Этот период располагает к рассудительности и расчётливости. Надо постараться не торопиться, принимать только взвешенные решения. Для этого следует каждый шаг продумывать и не полагаться на случай. Хорошо быть реалистами. Лучше ко всему подходить разумно. 
 
С 23 декабря по 1 января в течение следующих десяти дней Меркурий расположится в Стрельце в сложном аспекте к Нептуну. В этот период нежелательно быть слишком мечтательными. Важно проявить больше надёжности и серьёзности. Поможет деловитость, основательность, трудолюбие, последовательность в действия, а рассеянность и забывчивость будут мешать. Полагаться на чувства и интуицию не нужно, важнее и правильнее опираться на факты и на то, что понятно, логично и очевидно. Следует пользоваться только проверенной информацией. Дела, в которых есть туманные перспективы и присутствуют неясные моменты лучше отложить и не принимать по ним быстрых решений. Необходима пауза. Благодаря ей можно увидеть реальное положение дел. Если запутались и возникает недопонимание, предпочтительно не стесняться, а всё, что необходимо уточнить и прояснить. Тщательнее нужно хранить секреты.  
 
В течение двадцати дней с 13 декабря по 1 января чаще обычного могут пересматриваться договорённости и переноситься встречи. Станут актуальными прежние предложения и ещё раз могут пройти переговоры, которые остались в прошлом без какого-либо решения. Появится возможность вернуться к старым делам и исправить в них недочеты.

Чтобы исключить опечатки и не допускать и ошибки, потребуется особое внимание при работе с документами и письмами. На протяжении периода ретроградности Меркурия надо проверять наличие всего необходимого перед выходом. 

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#астролог
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#планета
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Минтруд выступает против найма граждан, которые уехали из России
12 декабря 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Elena Dijour

В России выступили против найма на работу сотрудников-релокантов.
Об этом, ссылаясь на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова, пишут «Известия».

По словам Мыльникова, заключение трудового договора о дистанционной работе с работников для трудовой деятельности за пределами страны «не допускается». 

В Минтруде объясняют данную рекомендацию тем, что сотрудничество с «заграничными удаленщиками» способно привести к проблемам, которые коснутся уплаты налогов, страховых взносов и обеспечении безопасности работников. 

В пресс-службе Минтруда «Известиям» рассказали, что права и обязанности персонала и работодателей в рамках трудовых отношений в полной мере возможно обеспечивать только в пределах РФ. 

За рубежом по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, есть отличия и в условиях социального и медицинского страхования сотрудников.

Однако с релокантами можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), напомнили в Минтруде. 

Ранее сообщалось, что около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион».

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#работа
#сотрудники
#новости
#минтруд
#переезд
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Стали известны предполагаемые доверенные лица Путина
Михалков, Shaman и Гергиев могут стать доверенными лицами Путина
12 декабря 2023, 09:29

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Режиссёр Никита Михалков, певец Shaman и генеральный директор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев в числе кандидатов на места доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.
В число доверенных лиц также попадут волонтеры и военкоры. Состав доверенных лиц нынешнего президента РФ Владимира Путина на выборах президента будет обновлён примерно на 40% в сравнении со списком прошлой кампании 2018 года, пишет РБК, ссылаясь на кремлёвские источники. 

Новшеством выборов будет появление в списке доверенных лиц военных корреспондентов. В это число войдёт военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. На рассмотрении кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (WarGonzo).

Список доверенных лиц пополнится представителями организаций, которые появились после начала военного конфликта на Украине: госфонд «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества.  В число доверенных лиц президента на выборах окажутся также представители волонтерского движения.

«По традиции не обойдётся среди доверенных лиц без деятелей культуры: режиссёр Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, артист Shaman (Ярослав Дронов), Юрий Башмет, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»»,-пишет РБК. 
Собрание инициативной группы в расширенном составе состоится 16 декабря в парке «Зарядье».

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#владимир путин
#россия
#выборы
#президент
#новости
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В Москве начался второй суд над бывшим губернатором Фургалом по делу об ОПГ
12 декабря 2023, 09:04

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Бабушкинский райсуд Москвы начал рассматривать втрое уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом информирует «Коммерсантъ».

Совместно с бывшим губернатором фигурантами дела стали девять предполагаемых сообщников. Шестерых  из них пришлось этапировать из следственного изолятора в Хабаровске в Москву, поскольку из-за семичасовой разницы во времени они не могли принимать участие в слушаниях по видеосвязи. Их разместили в столичном изоляторе «Медведь», Фургал содержится в СИЗО «Лефортово».

Кроме руководства ОПГ Фургалу вменяют злоупотребление полномочиями, незаконную предпринимательская деятельность, мошенничество в особо крупном размере, а также  легализацию доходов с преступности.

По версии следствия, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года с помощью махинаций украл из МСП Банка более двух 2 млрд рублей и 8,7 миллиона долларов, после чего легализовал их.

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#дело
#уголовное дело
#мошенничество
#сизо
#суд
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Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом
12 декабря 2023, 09:00

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Перед грядущими новогодними праздниками аналитики Авито Работы провели опрос среди 2 000 респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года.
При этом 75% сотрудников сами декорируют свое личное рабочее место. Об этом стало известно «Радио 1».
 
Из тех опрошенных, кто обычно украшает офис новогодними атрибутами (65%), 37% отметили, что в их компании уже поставили праздничные декорации, а 28% говорят, что в этом году еще не успели нарядить свое рабочее место. 8% никогда не украшают офис, причем среди ответивших мужчин больше, чем женщин (11 против 5%)
 
В большинстве случаев россияне готовы потратить на украшение своего рабочего места сумму до 1 000 рублей (40%). Еще 20% отметили, что могут выделить на создание праздничной атмосферы 1 000-3 000 рублей, а бюджет выше 3 000 только у 11% респондентов. Почти треть (29%) опрошенных в принципе не готовы тратить деньги на новогодние декорации.  
 
До весны елкам стоять не приходится: новогодние украшения в офисе остаются чаще всего с середины декабря до окончания праздников (39%).

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#украшения
#бюджет
#компании
#офис
#россияне
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В Москве сегодня не выдают права и не регистрируют авто из-за сбоя
12 декабря 2023, 08:48

Фото: iStock/PabloUA

В ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов.
Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений приостановлена на время. 

Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта. Тогда неполадки устраняли несколько дней. 

Ранее сообщалось, что МВД не стало поддерживать идею привлечения водителей к ответственности на основании фиксации средней скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В МВД отметили, что ряд СМИ за последнее время публиковали сообщения о возможных изменениях в ПДД в России.

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#москва
#гибдд
#новости
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