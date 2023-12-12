Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартует с 28 ноября

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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» пройдет с 28 ноября по 25 декабря 2023 года. К участию приглашаются ученики 1-9 классов.
Для того, чтобы принять участие в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с возможностью выхода в интернет. Участие бесплатное.
Цель олимпиады заключается в повышении цифровой грамотности учащихся младших и средних классов общеобразовательных учреждений.
Отмечается, что пройти олимпиаду можно не только в школе, но и дома. Регистрация проходит на сайте https://safenet.uchi.ru. Подробно ознакомиться с информацией можно по ссылке: https://cloud.nationalpriority.ru/sh/XXT.
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Цель олимпиады заключается в повышении цифровой грамотности учащихся младших и средних классов общеобразовательных учреждений.
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Екатерина Коршунова