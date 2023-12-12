Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартует с 28 ноября

В 2023 году Казанский авиазавод, который производит самолет Ту-214, разработанный в Советском Союзе, сможет собрать и передать заказчику лишь один из трёх запланированных лайнеров, а эксплуатировать его начнут в 2024 году, ссылаясь на несколько источников пишет «Коммерсантъ».