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Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт летом в Пермском крае

Фото: iStock/ь:Ridofranz

Фото: iStock/ь:Ridofranz

XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт с 2 по 5 июля в Пермском крае. Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь», Центр содействия молодым специалистам и правительство Пермского края.
Как сообщает агентство «Росмолодёжь», целью форума является поддержка, социальная интеграция и развитие талантливых молодых людей. В программу мероприятия войдут стратегические сессии, тематические лекции, образовательные семинары, конкурс профессионального мастерства «Человек труда», а также грантовый конкурс от сервиса «Росмолодёжь.Гранты».

Участие в форуме могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, для этого необходимо пройти регистрацию в системе «Молодёжь России» и подать заявку через платформу «Росмолодежь.Форумы» до 2 мая 2025 года. Все подробности — на сайте федеральной системы «Молодёжь России».

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Диетолог предупредила, кому опасно употреблять томатный соус
Диетолог Черняева: томатный сосус нельзя употреблять людям с проблемами ЖКТ
11 апреля 2025, 11:19

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Томатный соус является одной из самых популярных приправ во всём мире. Его изготавливают из протёртых томатов, с добавлением соли, сахара, уксуса, различных специй, что, собственно, и придаёт узнаваемый вкус и аромат продукту.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что кетчуп полезен по содержанию ликопина, однако он содержится в томатах, а не в самом соусе.

«Ликопин — это то, что придаёт окраску овощам, и он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Но количество соли, сахара и всяких добавок перекрывает всю пользу. Для людей с гипертонией, с диабетом и лишним весом особенно рекомендовано ограничивать употребление таких соусов», — сказала она.

Диетолог добавила, что предпочтение лучше отдавать томатам: потертым, в собственном соку или же свежим.

«Людям с ЖКТ-проблемами тоже надо быть осторожными, потому что кислота, содержащаяся в томатах, может нанести вред. Всему есть свои показания и противопоказания. Всегда смотрим состав: должны быть томаты и специи. Возможно, будет соль, но точно без сахара», — добавила Черняева.

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#питание
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Подарочный лотерейный билет принёс жителю Череповца 20 млн рублей
Житель Череповца выиграл 20 млн рублей, обменяв 10 лотерейных билетов на один
11 апреля 2025, 09:28

Фото: iStock/chekyfoto

Житель Череповца бывший военнослужащий Юрий решил купить по акции 10 билетов одной лотереи «Мечталлион», а в подарок получил один билет другой лотереи «Лавина призов». Последний принёс ему выигрыш в 20 миллионов рублей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, счастливчик Юрий пока не решил, на что потратит свой выигрыш.

Ранее жительница Севастополя купила лотерейный билет и выиграла почти 7 млн рублей.

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#новости
#рф
#лотерея
#деньги
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Как иностранцу получить российскую sim-карту — инструкция в картинках
11 апреля 2025, 09:27

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Для того, чтобы получить sim-карту одного из российских операторов сотовой связи, иностранным гражданам требуется оформить СНИЛС и открыть аккаунт на портале «Госуслуги», эти правила действуют в России с августа прошлого года, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Вся процедура, вместе с получением СНИЛС, займёт для иностранца около пяти дней, при условии, что у него уже сделан нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность. При этом перевод необходим только для документов без русского языка», — отмечается в сообщении.
Подробную инструкцию в картинках для иностранных граждан по получению российской sim-карты подготовили специалисты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).

Инструкция




Фото: пресс-служба Роскомнадзора

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#сим-карты
#иностранцы
#роскомнадзор
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Верховный суд РФ признал право россиян на компенсацию за рекламные спам-звонки
11 апреля 2025, 08:41

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд Российской Федерации признал право граждан на получение компенсации морального ущерба из-за навязчивых спам-звонков в рекламных целях. Об этом говорится в определении, вынесенном коллегией по гражданским делам.
Прецедентом стало дело по жалобе в инстанцию жителя Москвы. С которым неоднократно связывались представители банка «Русский Стандарт» и назойливо предлагали воспользоваться их кредитными продуктами, хотя мужчина и не был клиентом организации. Он отправил в финансовую организацию письменную претензию и просьбу оставить его в покое, однако звонки продолжались.

«По закону распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе телефонной, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — сказано в документе.

Распространитель рекламы обязан немедленно прекратить её направление в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием, указали в коллегии Верховного суда. Действия банка причинили москвичу значительное беспокойство и неудобство. Он обратился в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

«Русский Стандарт» объяснил произошедшее технической ошибкой, в результате которой телефон мужчины случайно попал в список клиентов, согласившихся на получение рекламы. Суды трёх инстанций встали на сторону финансово-кредитной организации, однако Верховный суд не согласился с их решением и направил дело на пересмотр.

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#мужчина
#компенсации
#стандарт
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Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа
11 апреля 2025, 08:35

Ксения Собчак (Фото: ВКонтакте @sobchak)

В Москве суд вынес решение о наложении штрафа на журналистку Ксению Собчак за просрочку оплаты предыдущего административного штрафа.
По информации РИА Новости, детали нового наказания пока остаются неизвестными, так же как и причина, по которой Собчак была оштрафована ранее.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, за неуплату штрафа в установленный срок может быть назначен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Также предусмотрены альтернативные меры: административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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#девочка
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