Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт летом в Пермском крае

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XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт с 2 по 5 июля в Пермском крае. Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь», Центр содействия молодым специалистам и правительство Пермского края.
Как сообщает агентство «Росмолодёжь», целью форума является поддержка, социальная интеграция и развитие талантливых молодых людей. В программу мероприятия войдут стратегические сессии, тематические лекции, образовательные семинары, конкурс профессионального мастерства «Человек труда», а также грантовый конкурс от сервиса «Росмолодёжь.Гранты».
Участие в форуме могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, для этого необходимо пройти регистрацию в системе «Молодёжь России» и подать заявку через платформу «Росмолодежь.Форумы» до 2 мая 2025 года. Все подробности — на сайте федеральной системы «Молодёжь России».
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Участие в форуме могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, для этого необходимо пройти регистрацию в системе «Молодёжь России» и подать заявку через платформу «Росмолодежь.Форумы» до 2 мая 2025 года. Все подробности — на сайте федеральной системы «Молодёжь России».
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Анастасия Чубина