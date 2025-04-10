Будущих агрономов и биологов приглашают в Международную летнюю школу

Фото: пресс-службы РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
Студентов, специализирующихся в агрономических и биологических областях, приглашают пройти обучение в Международной летней школе «Современные технологии селекции растений». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской облсати.
«Обучение будут проводить с 22 июня по 5 июля на базе Государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева. Участники проведут лето с пользой, углубляя знания и навыки. Программа включает лекции ведущих учёных в области селекции и семенного бизнеса, получение практических занятий в лабораториях и семинары, где участники смогут задать вопросы экспертам. Предусмотрена и защита исследовательских проектов, что позволит студентам показать свои знания и навыки», – говорится в сообщении.Обучение в летней школе будет бесплатным для тех, кто пройдёт конкурсный отбор. Организаторы обеспечивают участников питанием, проживанием в гостинице, спортивной одеждой и символикой школы.
Для участия в отборе нужно отправить мотивационное письмо на русском или английском языке до 13 мая на электронную почту l.lubimova@rgau-msha.ru с пометкой «Заявка на обучение в 'МЛШ 2025'». За написание эссе о своем видении ситуации в области селекции и семеноводства можно получить дополнительные баллы.
Результаты и приглашения будут отправлены 22 мая. Подробности – на сайте университета.
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