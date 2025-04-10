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В апреле состоится Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту», приуроченная к Году защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.
Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и состоится с 18 по 27 апреля текущего года.
Акция должна объединить общество через укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и заботу о природе родной страны.
Проявление признательности и почтения к ветеранам и труженикам тыла, а также сохранение исторической памяти и забота о будущем — всё это находит своё выражение в бережном отношении к окружающей среде родной страны.
Экологическая грамотность становится ключевым элементом национальной идентичности, ведь чистая и здоровая окружающая среда является общим достоянием и вкладом в благополучие грядущих поколений.
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Акция должна объединить общество через укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и заботу о природе родной страны.
Проявление признательности и почтения к ветеранам и труженикам тыла, а также сохранение исторической памяти и забота о будущем — всё это находит своё выражение в бережном отношении к окружающей среде родной страны.
Экологическая грамотность становится ключевым элементом национальной идентичности, ведь чистая и здоровая окружающая среда является общим достоянием и вкладом в благополучие грядущих поколений.
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Элина Позднякова