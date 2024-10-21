Жителей ЦФО зовут на «Тотальный диктант — 2025» в апреле

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5 апреля 2025 года в Центральном федеральном округе пройдет акция «Тотальный диктант — 2025». Организатором выступает фонд поддержки языковой культуры «Тотальный диктант» при поддержке Фонда президентских грантов.
Это событие, которое проводится каждый год, нацелено на повышение грамотности среди населения и пробуждение интереса к изучению русского языка, сообщили в пресс-службе фонда.
Идея мероприятия реализуется благодаря усилиям волонтеров, а также при содействии партнеров, спонсоров и грантодателей. Все детали акции «Тотальный диктант — 2025» можно найти на официальном сайте.
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Лия Мурадьян