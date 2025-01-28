Всероссийскую контрольную «Выходи решать!» расширят за счёт президентского гранта

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».
Более 20 млн рублей от Фонда президентских грантов получили победители и финалисты Национальной премии «Россия – страна возможностей». Они пойдут на популяризацию науки, спорта, патриотическое воспитание и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе АНО.
Так, с помощью денежных средств удастся масштабировать Всероссийскую контрольную для увлечённых наукой «Выходи решать!», руководит которым финалистка премии Вероника Якубович из Долгопрудного. На реализацию контрольной выделено 12,5 млн рублей, что позволит масштабировать мероприятие.
В этом году контрольная соберёт более 100 тыс. участников, которые смогут проверить знания в школьных дисциплинах при решении интересных и необычных задач. В рамках проекта будет работать более 50 крупных опорных площадок и 800 дополнительных площадок по всей России.
«Выходи решать!» – уникальный проект, объединяющий тысячи увлечённых наукой. Контрольная популяризирует естественно-научное образование и показывает, что решать задачи может быть интересно, а знания применимы в реальной жизни. Проект включает пять треков – математику, физику, информатику, биологию и астрономию. Интересные задания смогут решить как школьники, так и взрослые.
За 1,5 месяца было собрано почти 33,8 тыс. заявок от участников из 27 стран. Из их числа были выбраны 99 финалистов в 13 номинациях.
Победители были выбраны на основе оценки экспертного совета, состоящего из более чем 200 экспертов, а также по результатам народного голосования. В них приняли участие более 200 тыс. жителей.
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В этом году контрольная соберёт более 100 тыс. участников, которые смогут проверить знания в школьных дисциплинах при решении интересных и необычных задач. В рамках проекта будет работать более 50 крупных опорных площадок и 800 дополнительных площадок по всей России.
«Выходи решать!» – уникальный проект, объединяющий тысячи увлечённых наукой. Контрольная популяризирует естественно-научное образование и показывает, что решать задачи может быть интересно, а знания применимы в реальной жизни. Проект включает пять треков – математику, физику, информатику, биологию и астрономию. Интересные задания смогут решить как школьники, так и взрослые.
«В 2025 году планируем охватить ещё больше очных площадок, где люди могут написать контрольную. Наши задачи – популяризовать идею интеллектуального досуга и создать один из лучших научно-популярных проектов в России, направленный на повышение интереса к естественно-научным дисциплинам», – поделилась Якубович.Национальная премия «Россия – страна возможностей» впервые была вручена в России в 2024 году. Она призвана выявить и поддержать россиян, которые инициируют положительные изменения, создают возможности для самореализации жителей страны.
За 1,5 месяца было собрано почти 33,8 тыс. заявок от участников из 27 стран. Из их числа были выбраны 99 финалистов в 13 номинациях.
Победители были выбраны на основе оценки экспертного совета, состоящего из более чем 200 экспертов, а также по результатам народного голосования. В них приняли участие более 200 тыс. жителей.
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Лора Луганская