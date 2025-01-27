В Московской области удвоили объём поддержки учёных

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Правительство Московской области в 2025 году вдвое увеличило финансирование поддержки учёных по программе грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Для поддержки учёных и специалистов в регионе создан ряд программ. Это социальная ипотека, премии губернатора и гранты на реализацию проектов. Так, с 2014 года в Подмосковье вручают гранты размером до 10 млн рублей на реализацию проектов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. В прошлом году было определено пять получателей такой поддержки, общая сумма которой составила 50 млн рублей. В связи с объявлением курса на технологическое лидерство правительство региона приняло решение об увеличении объема финансирования этой программы вдвое – до 100 млн рублей», – пояснила Зиновьева.Гранты предоставляют организациям на реализацию проектов в рамках приоритетных для региона направлений развития науки, технологий и техники. За время работы программы получателями грантов стало свыше 100 проектов. Сумма поддержки превысила 500 млн рублей.
Зиновьева добавила, что для удобства учёных и специалистов Московской области в этом году процесс подачи заявок на гранты в сфере науки оцифрован. Так, для подачи заявки на получение поддержки необходимый перечень документов в Мининвест Подмосковья нужно предоставить через систему «Электронный бюджет».
Подробнее о мерах поддержки учёных в Московской области можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья.
Читайте также:
Землю без торгов в Подмосковье в прошлом году получили 24 инвестпроекта
Подмосковный производитель медоборудования расширится за счёт промипотеки
В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции
Лора Луганская