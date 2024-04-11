ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия, заявили в ЛНР

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В беседе с Ura.ru ополченец рассказал, что украинские войска начали использовать специальные снаряды, содержащие опасные вещества, вместо самодельных смесей, которые использовались ранее.
По его словам, в районе Клещеевки ВСУ используют адамит. Это вещество повышает кровяное давление и может вызвать остановку дыхания.
Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие вблизи Клещеевеки.
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Александр Климов