Радио1
Главная / Новости / Общество/ ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия, заявили в ЛНР

ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия, заявили в ЛНР

Марочко: ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия
11 апреля 2024, 02:30
Фото: iStock/:Diy1

Фото: iStock/:Diy1

В беседе с Ura.ru ополченец рассказал, что украинские войска начали использовать специальные снаряды, содержащие опасные вещества, вместо самодельных смесей, которые использовались ранее.


По его словам, в районе Клещеевки ВСУ используют адамит. Это вещество повышает кровяное давление и может вызвать остановку дыхания.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие вблизи Клещеевеки.

Читайте также:

В Удмуртии зафиксировали крупный пожар

Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью.

В Филадельфии раздалась стрельба на мусульманском празднике
#россия
#всу
#ограничения
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о задержании участники резонансного преступления в «Москва-Сити»
«Ъ»: Участник преступления в «Москва-Сити» задержан за границей
11 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Последний разыскиваемый участника стрельбы в башне «Око» в «Москва-Сити» был задержан в Болгарии по запросу российской стороны. Подозреваемый опознан как 44-летний Абубакар Абакаров из дагестанского села Учкент, передает «Коммерсантъ».
По данным Следственного комитета России (СКР), вооруженное нападение произошло 17 ноября 2017 года. Охранник бизнесмена Гаврила Юшбаева, вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ), открыл огонь после того, как бизнесмен потребовал отбуксировать его машину на стоянку. Абакарову удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Генпрокуратура готовит необходимые документы для его экстрадиции, но «сделать это будет довольно сложно», отмечает газета.

Ранее ФСБ задержала трех иностранцев, которые пытались организовать теракт в Ставрополе. При обыске в их домах были изъяты «фрагменты самодельных взрывных устройств (СВУ), химические вещества и компоненты для подрыва».

Читайте также:

В Удмуртии зафиксировали крупный пожар

Озвучен способ оспорить несправедливый штраф ГИБДД

Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения
#нападение
#розыск
#фсб
#теракт
#бизнесмен
#генпрокуратура
#документы
#болгария
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве заявили о новом способе экономии
В Киеве отказались от включения крупных фонтанов ради экономии
11 апреля 2024, 03:02

Фото: iStock/Robert Wygoda

В этом году восемь больших фонтанов в центре Киева не будут подсвечиваться по экономическим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, речь идет о фонтанах «Великий», «Водяной шар», «Каскадный», «Учредите Киева» и «Крещатик».

«Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», – объяснили в администрации.

Отмечается, что ранее городские фонтаны включались в мае и отключались в конце сентября.

До этого Всемирный банк предупредил, что Украина может обанкротиться в следующем году, если западные кредиторы откажутся списать украинские долги.

Читайте также:

ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия, заявили в ЛНР

На Украине заявили о взрывах в Одессе

Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украин
#экономика
#украина
#банкротство
#фонтан
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перечислены основные проблемы развития электромобилей в России
Автоэксперт Моржаретто: Расстояния мешают развитию электрокара
10 апреля 2024, 23:28

Фото: iStock/Shutter2U

Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил плохую развитость электротранспорта в России большими расстояниями и недостатком зарядный станций.
«Пока для России электромобиль не более, чем дорогая игрушка. При наших расстояниях и неразвитости системы зарядок это городской автомобиль, причём второй или третий в семье. Он очень удобный в городе. В ином случае это становится сложно управляемой вещью, так как ты никогда не знаешь, где ты сможешь зарядиться и сможешь ли вообще», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что полученный несправедливый штраф ГИБДД можно оспорить, обратившись, например, в соответствующий орган.

Читайте также:

Озвучен способ оспорить несправедливый штраф ГИБДД

Автоэксперт Шкуматов: Большая часть резины на рынке – российская

Автоэксперт Васильев назвал основные проблемы современных автомобилей
#автомобиль
#электромобили
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучен способ оспорить несправедливый штраф ГИБДД
Автоэксперт Сажин рекомендовал обжаловать несправедливые штрафы
10 апреля 2024, 23:20

Фото: iStock/Olena N.

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что полученный несправедливый штраф ГИБДД можно оспорить, обратившись, например, в соответствующий орган.
Он также отметил, что можно запросить доказательства у инстанции вашей вины и попытаться доказать, что нарушения не было.

«У вас на это есть 10 дней с момента получения постановления. Есть сайт Госуслуг или «письма счастья», которые нужно отслеживать. Бывает, если не получили «письмо счастья» по почте и не заметили его, то оно будет считаться полученным. Вы можете обратиться в орган, который выписал постановление, чтобы они показали фотофиксацию нарушения и любой материал, который подтверждает вашу вину», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Пётр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

Читайте также:

Автоэксперт Шкуматов: Большая часть резины на рынке – российская

Автоэксперт Васильев назвал основные проблемы современных автомобилей

Автоэксперт Кадаков: Использующие «серые схемы» покупки авто заплатят
#авто
#нарушения
#письма
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам объяснили важность обработки теплицы перед дачным сезоном
Садовод Ганичкина заявила о важности дезинфекции дачной теплицы
10 апреля 2024, 22:41

Фото: iStock/Anastasia Lukashova

Агроном, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей.
Кроме того, она рекомендовала поменять плёнку.

«Надо навести полный порядок, промыть стекла, продезинфицировать от вредителей. Лучше всего дезинфицировать карбофосом. Он не вреден человеку, паутинный клещ погибает от этого раствора. Нужно посмотреть проволоки, часто остаются узлы, и клещ находится именно там. Надо протереть проволоку мыльным раствором, промыть снаружи и внутри, чтобы она блистала», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru эксперт.

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что в связи с началом дачного сезона возрастает опасность клещей, иерсиниоза и аскарид для человека.

Читайте также:

Паразитолог Бартули предупредил об опасности дачного сезона

Стало известно, кого больше всего «любят» грызть комары

Садовод Ганичкина дала рекомендации по сохранению урожая в период заморозков
#эксперт
#рекомендации
#дача
#лето
#растения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС не стал пересматривать решение в пользу репрессированной семьи Панаетиди
10 апреля 2024, 21:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Министерство труда и социального развития Краснодарского края получило отказ Верховного суда России о передаче жалобы ведомства в кассационную инстанцию в споре с семьей Панаетиди. Об этом 10 апреля сообщили на официальном сайте суда.
Семья греков Панаетиди, чьи родители были высланы из Краснодарского края во время депортации в 1942 году, требует компенсации за утраченное жилье.

Анна, Ольга, Надежда и Василий Панаетиди, родившиеся в спецпоселении в Казахстане, были признаны реабилитированными. Они вернулись в Краснодарский край и в 2020 году обратились с заявлением о включении их в льготную очередь на жилье.

После многочисленных отказов от чиновников и судебных разбирательств в 2022 году семью внесли в список нуждающихся в жилье в Северском районе Краснодарского края, откуда были высланы их родители.

Однако муниципалитет не мог предоставить жилье, поэтому члены семьи попросили заменить предоставление жилплощади денежной выплатой.

Решение о включении семьи в список на выплату прошло три судебные инстанции, после чего Министерство социального развития Краснодарского края пыталось обжаловать его в Верховном суде. Однако Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи жалобы в кассационную инстанцию.

Читайте также:

В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах

Кадыров поручил изменить главу о репрессированных народах в учебниках истории

«Массовые репрессии». Депутат ГД об украинском списке предателей
#суд
#жильё
#семья
#жалобы
#родители
#семьи
#краснодарский край
#компенсации
#депутат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна судьба лежащего в коме и признанного дезертиром ветерана СВО
Депутат ГД Иванов: Признанного дезертиром бойца в коме перевезут в Екатеринбург
10 апреля 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Ridofranz

Участника специальной военной операции, почти год лежащего в коме, которого из-за бюрократической ошибки признали дезертиром, перевезут из госпиталя в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Об этом рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.
В беседе с URA.RU парламентарий сообщил, что сейчас там ему готовят место в одном из местных госпиталей. Родственники бойца ожидают документы о его увольнении с воинской службы. В Екатеринбурге уроженца Сухого Лога Свердловской области поместят в паллиативное отделение, где солдату будут обеспечены должный уход и помощь.

О том, что боец, впавший в кому в результате минно-взрывной травмы, признан самовольно оставившим часть, стало известно после обращения в военную прокуратуру с целью назначения ему причитающихся выплат. Тогда-то и выяснилось, что в части, где он служил, солдата считают дезертиром. После вмешательства надзорного ведомства ошибка была быстро устранена, а виновные понесли наказание.

Читайте также:

Лежащего в коме ветерана СВО ошибочно признали дезертиром

Депутат ГД Иванов раскрыл подробности о признанном дезертиром бойце СВО в коме

Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в военном госпитале с участниками СВО
#помощь
#травмы
#документы
#обращения
#наказание
#уход
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области украинский беспилотник убил двух детей
10 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинский дрон сбросил на автомобиль в Курской области взрывное устройство. В результате погибли три человека, включая двух детей, сообщил губернатора Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 10 апреля.
«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — написал Старовойт.
В связи с этим глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что он разделяет с ними это огромное горе.

Читайте также:

Сбитый ещё зимой беспилотник обнаружили в Подмосковье

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
#автомобиль
#беспилотник
#бпла
#соболезнования
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам в пострадавшем от наводнения Орске
Кунакбай Алкулов рассказал, где жители слушали намаз
10 апреля 2024, 19:03

Фото: istock / rio agusta

10 апреля все мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. В этот день заканчивается священный месяц Рамадан, во время которого верующие отказывались от еды и питья до захода солнца. В пострадавшем от паводка Орске праздничный намаз прошёл на третьем этаже торгового комплекса на центральном рынке, так как Орская соборная мечеть находится в Старом городе, который сильно пострадал, об этом рассказал председатель приходского совета Орской соборной мечети Кунакбай Алкулов в беседе с редакцией «Ведомости».
По словам председателя приходского совета Орской соборной мечети Кунакбая Алкулова, в Орске проживает большая мусульманская община: с населением 189 195 человек порядка 45 000 – мусульмане. Из них около 14 000 человек – татары, 20 000 – казахи, 8000 – узбеки, а также есть башкиры, дагестанцы, таджики и киргизы.


Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

«Звонят из Москвы – верховный муфтий России Равиль Гайнутдинов предлагает собрать для нас гуманитарную помощь, – звонят из Татарстана, из других городов и регионов», – рассказал Алкулов в беседе с редакцией «Ведомости».
Читайте также:

Ураза-байрам 2024: когда и как его отмечают, что принято делать

В Подмосковье подготовили более 40 площадок для празднования Ураза-байрама

Рушан Аббясов рассказал про Ураза-байрам в Подмосковье
#помощь
#мусульмане
#мечеть
#человек
#муфтий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф