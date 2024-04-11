Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью

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Средствами противовоздушной обороны в Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
Отмечается, что БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брасовским районом, пострадавших в результате попытки атаки ВСУ нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
7 апреля ВСУ атаковали деревню Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.
Ранее сообщалось об опасности ударов беспилотников в Курской и Воронежской областях.
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7 апреля ВСУ атаковали деревню Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.
«Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение», – сообщал Богомаз.
Ранее сообщалось об опасности ударов беспилотников в Курской и Воронежской областях.
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Александр Климов