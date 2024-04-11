В Удмуртии начала крупный пожар

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На складе в Удмуртии произошел крупный пожар на площади 1 000 квадратных метров. Источник возгорания пока не установлен, но утверждается, что внутри здания может находиться человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Ижевске горит здание по производству пакетов. Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно», — отмечается в сообщении.
В настоящее время в зоне пожара работают 80 специалистов и 27 единиц техники.
Ранее МЧС России сообщило, что пожар, возникший после взрыва в жилом доме в татарстанском городе Нурлат, ликвидирован. Пожар в здании полностью потушен. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона при установки натяжных потолков.
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