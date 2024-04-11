Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Удмуртии начала крупный пожар

В Удмуртии начала крупный пожар

МЧС: В Удмуртии на складе возник пожар площадью 1000 кв.ь.
11 апреля 2024, 01:37
Фото: iStock/Kara Capaldo

Фото: iStock/Kara Capaldo

На складе в Удмуртии произошел крупный пожар на площади 1 000 квадратных метров. Источник возгорания пока не установлен, но утверждается, что внутри здания может находиться человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Ижевске горит здание по производству пакетов. Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в зоне пожара работают 80 специалистов и 27 единиц техники.



Ранее МЧС России сообщило, что пожар, возникший после взрыва в жилом доме в татарстанском городе Нурлат, ликвидирован. Пожар в здании полностью потушен. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона при установки натяжных потолков.

Читайте также:

В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк

В Филадельфии раздалась стрельба на мусульманском празднике

Уровень воды реки Урал поднялся до рекордной отметки за всю историю
#россия
#пожар
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью
Богомаз: Дрон ВСУ самолетного типа уничтожен над Брянской областью
11 апреля 2024, 01:19

Фото: iStock/NatureNow

Средствами противовоздушной обороны в Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
Отмечается, что БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брасовским районом, пострадавших в результате попытки атаки ВСУ нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

7 апреля ВСУ атаковали деревню Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.

«Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение», – сообщал Богомаз.

Ранее сообщалось об опасности ударов беспилотников в Курской и Воронежской областях.

Читайте также:

Раскрыты задачи завербованных для ВСУ членов наркокартелей

В Филадельфии раздалась стрельба на мусульманском празднике

Главу Гагаузии подвергли допросу после возвращения из РФ
#бпла
#беспилотник
#всу
#пво
#брянская область
#александр богомаз
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Филадельфии раздалась стрельба на мусульманском празднике
В Филадельфии раздалась стрельба во время празднования Ураза-Байрам
10 апреля 2024, 23:38

Фото: iStock/undefined undefined

В Пенсильвании во время празднования Ураза-Байрам, завершающего месяц Рамадан, произошла стрельба, несколько человек пострадали, сообщает РБК.
Вооруженное нападение произошло во время мусульманского праздника в Филадельфии. По данным полиции, об инциденте сообщили телеканалы CBS, 6ABC и Fox29.

Согласно новостям, собравшиеся праздновали Ид аль-Фитр. В результате инцидента несколько человек получили ранения. Полиция произвела аресты и изъяла несколько единиц оружия.

Ранее «Радио 1» сообщало о стрельбе в одной из школ Финляндии.

Читайте также:

Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украины

Уровень воды реки Урал поднялся до рекордной отметки за всю историю


Эрдоган выразил соболезнования главе ХАМАС Хании из-за гибели его детей и внуков
#сирия
#иран
#австралия
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уровень воды реки Урал поднялся до рекордной отметки за всю историю
10 апреля 2024, 23:26

Фото: iStock/Bilanol

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Денис Паслер заявил, что Оренбург находится на пике паводка. В то же время в Орске наблюдается отступление воды, которое продолжится в четверг, 11 апреля.

Кроме того, МЧС сообщило о формировании группировок в пострадавших регионах, где спасатели работают на самых опасных участках и оказывают помощь населению.

Читайте также:

Корреспондент Микульскис рассказал о ситуации в Орске

Пик паводка в Орске прошёл, сообщил мэр Козупица

В Орске внук двое суток ищет бабушку, дом которой полностью затоплен
#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
На юге Франции произошли взрыв и пожар на заводе, производящем биотопливо
10 апреля 2024, 22:01

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в регионе Эро на юге Франции, сообщил телеканал BFMTV.
Инцидент произошел на предприятии Saipol, подпадающем под европейскую директиву SEVESO по предотвращению и контролю техногенных катастроф, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.

Один работник завода пострадал и находится в критическом состоянии, его эвакуировали вертолетом. Как отмечают очевидцы, чёрный дым поднимается в небо от пожара. В настоящее время огонь удалось ликвидировать.

По данным местных властей, завод занимается производством биотоплива, и инцидент не представляет угрозы для населения, проживающего поблизости.

Читайте также:

В Полтавской области Украины прогремел взрыв

В Кривом Роге раздался взрыв

Гросси прокомментировал взрыв дрона на территории Запорожской АЭС
#завод
#взрыв
#небо
#инцидент
#аэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под обстрелом журналистов погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Половодов
Коц: во время обстрела журналистов погиб офицер пресс-службы МО РФ Половодов
10 апреля 2024, 21:21

Фото: iStock/trofimich

Во время обстрела под Кременной, под который попала съемочная группа «Вести Луганск», погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Евгений Половодов. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Сегодня во время обстрела, под который попала группа «Вести Луганск» был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра группировки войск «Запад» Женя Половодов», — написал Коц в своём Telegram-канале.

Он вспомнил, как работал вместе с Половодовым в самых горячих точках под Изюмом и вместе снимали репортажи в Харьковской области.

У Половодова остались мама, жена и маленький сын.

Напомним, 10 апреля съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении. ВСУ нанесли удар по региону в том момент, когда там работала съемочная группа телеканала. Оператор получил ранение в ногу. Также сообщается о пострадавшем корреспонденте.

Читайте также:

Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС погибли при обстреле в Газе

В Курской области украинский беспилотник убил двух детей

Боевики «Азова»* отказываются выполнять приказы главкома ВСУ из-за страха


* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#telegram
#оператор
#сво
#всу
#обстрел
#ранение
#запад
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зарубивший гостя топором житель Чувашии получил срок
Зарубившего односельчанина топором жителя Чувашии посадили на девять лет
10 апреля 2024, 20:54

Фото: iStock/Grape_vein

Житель Чувашии, который зарубил топором пришедшего к нему в гости односельчанина, был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 10 апреля сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«Суд признал подсудимого виновным и вынес ему приговор в виде 9 лет заключения в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в заявлении СУСК.
По данным следствия, вечером 13 декабря 2023 года в селе Стемасы Алатырского района мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с гостем нанес ему ряд ударов топором по голове и другим частям тела. Затем он дважды ударил потерпевшего ножом в грудь, в результате чего тот скончался на месте. Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).

Читайте также:

В Абакане мужчина с топором напал на людей

«Топором по голове»: Москвич едва ушёл живым после ссоры в гостях

Подросток-рецидивист зарубил топором пенсионера и поджёг его дом
#суд
#приговор
#убийство
#дело
#дом
#уголовное дело
#ук
#мужчина
#рф
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смартфон пассажира самолета треснул и задымился во время полета
Daily Mail: у пассажира United Airlines задымился смартфон во время полета
10 апреля 2024, 20:42

Фото: istockphoto/Diy13

Паника возникла на борту рейса авиакомпании United Airlines из-за задымившегося смартфона у одного из пассажиров, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в лондонский аэропорт Хитроу. В ходе полета телефон пассажира провалился между сиденьем и подлокотником, а когда пассажир вернул спинку кресла в вертикальное положение, устройство треснуло и начало дымиться.

Стюардесса сумела быстро поместить телефон в огнестойкую термозащитную сумку. Руководство рейса приняло решение не прерывать полет, и самолет благополучно приземлился в Лондоне.

Читайте также:

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолёта и скончался

На борту самолёта «Аэрофлота» во время полёта возник пожар
#аэропорт
#самолет
#телефон
#пожар
#пассажир
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичке по ошибке удалили малые половые губы в частной столичной клинике
В частной столичной клинике изувечили девушку во время интимной пластики
10 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Владелец сети московских клиник пластической хирургии Эльбрус Гусейнов склонил свою девушку к интимной пластике в одном из своих филиалов, где ей полностью удалили малые половые губы, после чего мужчина её сразу бросил. Об этом пишет Telegram-канал «Голос страны».
По словам девушки, она пошла на интимную пластику после требований своего партнёра. Операция должна была продлиться 45 минут, однако она заняла три часа.

«Ночью появились адские боли, позвонила на следующий день в клинику, там сказали пропить таблеток. Это не помогло, врачи этой клиники начали колоть мне антибиотики, от которых мне стало только хуже», — рассказала пострадавшая.

Интимная зона не заживала несколько месяцев, тогда девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали полное удаление малых половых губ.

При этом мужчина, который склонил её к операции, практически сразу бросил возлюбленную. Он также отказался помогать ей и даже угрожал.

Читайте также:

Хирург Алексанян назвал три пластические операции, популярные у эскортниц

Хирург Перетечиков рассказал, для чего используются компрессионные чулки

Под Волгоградом хирург обматерил пациентку, а затем стал звонить ей с угрозами
#врачи
#операция
#хирург
#мужчина
#операции
#антибиотики
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дело призывавшего калечить пленных РФ активиста Друзенко направили в суд
10 апреля 2024, 19:26

Фото: istock / cyano66

Расследование уголовного дела в отношении украинского активиста Геннадия Друзенко, обвиняемого в призыве калечить российских военнослужащих, попавших в плен, завершено, и дело передано в суд, передает 10 апреля ТАСС.
Сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Друзенко по статье УК РФ о возбуждении ненависти или вражды.

Материалы дела направлены в московский суд для дальнейшего рассмотрения. По словам правоохранителей, обвиняемый скрывается от правосудия и объявлен в международный розыск, поэтому дело будет рассмотрено заочно.

Читайте также:

Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

Москва готова передать Киеву останки пленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76

На Украине статью NYT о числе пленных ВСУ в Авдеевке назвали пропагандой РФ
#суд
#дело
#прокуратура
#розыск
#ук
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф