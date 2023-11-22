ВСУ выпустили HIMARS по сцене и машине с волонтерами: как убивали актрису в ДНР

В результате ракетного удара по селу в ДНР, погибла актриса и театральный режиссер Полина Меньших. Редакция «Радио 1» расскажет, как ВСУ ударили по зданию Дома культуры, где выступала артистка, и что применяет украинская группировка для обстрелов гражданских объектов, расположенных на территории России.