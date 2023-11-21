Украинский морпех Свинарчук получил пожизненное за приказ убить 37 мариупольцев

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Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому морпеху Александру Свинарчуку, который отдал приказ об убийстве 37 жителей Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру ДНР.
Суд признал Свинарчука виновным в убийстве двух или более лиц, покушении на убийство двух или более лиц, а также жестоком обращении с гражданскими на оккупированной территории. Украинского военного приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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