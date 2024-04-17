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«Всё-таки сбежал»: Максима Галкина* заметили в шикарном ресторане на Кипре

Максим Галкин* сбежал на Кипр после начала бомбардировок Израиля
17 апреля 2024, 15:23
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Комика Максима Галкина* заметили в дорогом ресторане на Кипре, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, ранее Иран атаковал Израиль, запустив в его сторону сотни беспилотных летательных аппаратов. Галкин* не остался в стороне от этого события и опубликовал в социальных сетях видео с бокалом виски в руке. «Удачи нашим ПВО», — говорит в ролике комик.

Позже Галкин* признался, что во время записи видео находился в нетрезвом состоянии.



Как пишет Mash, вчера Галкина* заметили в Лимасоле — как раз в трёх километрах и десяти минутах езды от пентхауса четы Пугачёвых-Галкиных. Там он обедал в дорогом заведении Pyxida, стараясь не попадать в объективы камер.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#израиль
#максим галкин
#кипр
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«Непроизвольное мочеиспускание»: Стало известно, к чему может привести употребление кофе
Нарколог Сараев: Кофе может привести к непроизвольном мочеиспусканию
17 апреля 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Witoon Pongsit

17 апреля отмечается Международный день кофе. Его пьют по утрам, на работе, заказывают в кафе, берут с собой на прогулку. Некоторые люди не представляют свой день без этого бодрящего напитка. Однако учёные до сих пор спорят о пользе кофе: одни утверждают, что во имя здоровья от него нужно отказаться, другие говорят, что кофе продлевает жизнь и защищает от многих болезней.
О кофейной зависимости рассказал в беседе с «Радио 1» кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.

«Кофейная зависимость существует, очень часто она сопряжена с зависимостью никотина и формируется от каких-то эмоциональных привязанностей. Сказать, что мы на 100% зависимы именно от содержимого этого напитка, нельзя. Это комплексно. Кто-то заваривает молотый кофе в зернах, кто-то делает это в сублимированном виде, кто-то, например, принимает напитки, содержащие кофеин (энергетики, газировку и т.д.). Здесь очень важный ингредиент — никотин. Он влияет на психо-эмоциональное состояние тех людей, которые к нему привязаны», — сказал эксперт.

Нарколог отметил, что кофе лучше пить в первой половине дня — до 12 часов, когда человек пытается быть в бодрствовании.

«Мы должны учитывать мнение кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, учитывать индивидуальные особенности организма человека, но если мы берем совокупную рекомендацию, то это первая половина — до 12 дня, когда человек пытается быть в бодрствовании, собирается на работу или что-то еще», — сообщил собеседник.

Эксперт уточнил, что особенно возбудимым людям, у которых есть тревожность, мнительность, депрессивные расстройства, принимать кофе не рекомендуется. Также, по мнению кандидата медицинских наук, кофе нельзя принимать вместе с некоторыми лекарственными препаратами.

«Здесь важно эмоциональное состояние человека, например, с некоторыми лекарствами нельзя принимать кофе. Это группы препаратов, которые итак содержат кофеин, например, обезболивающие. Если пониженное артериальное давление и вы уже приняли лекарства, то кофе лучше не пить, иначе может получиться серотониновый синдром, когда человек не усидчив, когда непроизвольное мочеиспускание», — предупредил спикер.

В завершение Марат Сараев добавил, что нужно следить за своим эмоциональным состоянием. Если после приёма кофе вы становитесь неусидчивым, раздражительным, у вас появляется какая-то тревога, начинается повышенное сердцебиение или что-то некомфортное, то принимать кофе больше не стоит, заключил эксперт.

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#тревога
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В России анонсировали расширение программы социальной газификации
Программа социальной газификации будет расширена на садовые товарищества
17 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/Chepko

Правительство России расширит программу социальной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, которые расположены вблизи газифицированных населённых пунктов.

Заявку на подключение может подать как собственник дачного участка, так и председатель СНТ. Заявка должна подаваться вместе с прикреплённым протоколом. Решение о её подаче принимается всеми членами товарищества в ходе общего собрания.

Напомним, что о необходимости расширения программы социальной газификации в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент России Владимир Путин.

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#социальная газификация
#программа
#снт
#михаил мишустин
#правительство
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В открытии нового сезона проекта «ТопБЛОГ» приняли участие представители Подмосковья
17 апреля 2024, 15:34

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Стартовал четвёртый сезон всероссийского проекта «ТопБЛОГ», в приуроченном к открытию «контент-бранче» в Москве приняли участие финалисты и победители предыдущих сезонов проекта из Московской области — Екатерина Бурдаева, Павел Корпачев, Татьяна Золотарёва и Мария Козлова, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей», — говорится в сообщении.
«Всего на встрече присутствовали более ста блогеров и создателей контента, инфлюенсеров, а также представителей медиаиндустрии», — отмечается в сообщении.
Проект «ТопБЛОГ» нацелен на поиск талантливых и одарённых авторов медиаконтента, разделяющих традиционные ценности и создающих медийный продукт, направленный на укрепление таких ценностей, а также на продвижение и поддержку малого бизнеса и популяризацию среди молодого поколения востребованных на рынке труда профессий.

«По данным исследования Perfluence и ResearchMe, 83% россиян положительно относятся к деятельности блогеров. При этом 48% россиян смотрят и читают блоги для развлечения, а 40% – ищут полезную информацию. Именно поэтому важно поддерживать авторов контента, которые рассказывают о героях нашего времени, поддерживают традиционные ценности и наш культурный код», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Проект «ТопБЛОГ» помогает блогерам выйти на новый уровень, предоставляет бесплатную образовательную программу, а также даёт широкие возможности для обмена опытом с блогерами и профессионалами медиасферы.

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#россия
#блогер
#мероприятия
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Подмосковные школьники стали триумфаторами олимпиады по математике
17 апреля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученики из Подмосковья выиграли региональную олимпиаду по математике среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Олимпиада состоялась на физико-математическом факультете Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета.
«Победителем стал Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулёвской гимназии. Второе место разделили Егор Самошкин из Электростальской гимназии №17 и Виталий Борисенко из Орехово-Зуевской гимназии №14. Третье место занял Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулёвской гимназии», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что победителей и призёров олимпиады наградили дипломами и ценными призами. Им пожелали дальнейших успехов в изучении математики и покорении новых научных высот.

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#московская область
#образование
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Органы СК провели проверку уклонистов в Подмосковье среди новых граждан РФ
17 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/blinow61

Военные следственные органы СК России по РВСН проверили более 200 недавно получивших российское гражданство людей на предмет уклонения от воинской службы.
Как пишет RT, в городе Серпухов сотрудники военного следственного отдела по Чеховскому гарнизону проверили водителей, работающих в таксопарках, где выявили уклониста. Отмечается, что гражданину выдали повестку и отвезли его в военный комиссариат.

До этого МИД РФ сообщило, что Россия закрыла въезд на территорию страны 235 гражданам Австралии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, запрет коснулся депутатов австралийских муниципальных собраний.

Ранее стало известно о том, что во Владимирской области возбудили уголовное дело о государственной измене на уроженца Украины, который получил российское гражданство, а затем отправился воевать на стороне ВСУ.

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#гражданство
#уголовное мид
#запрет
#военные
#проверка
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Суд отменил 12-летний приговор профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу физика Голубкина о госизмене
17 апреля 2024, 15:06

Фото: istockphoto/utah778

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу доктора технических наук Валерия Голубкина о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Отменено определение апелляционной инстанции, дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — пишет агенство РИА Новости.

Напомним, что решением Мосгорсуда профессор МФТИ Валерий Голубкин был приговорен к 12 годам лишения свободы за госизмену. Слушанье дела проходило в закрытом судебном заседании. Голубкин — один из известных специалистов в области гиперзвука. В рамках уголовного дела он был арестован в 2021 году по обвинению в госизмене.

Ранее «Радио 1» сообщало, что суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина.

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#суд
#приговор
#дело
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Фёдор Конюхов впервые в истории долетит на мотопараплане до Северного полюса
17 апреля 2024, 14:59

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Путешественник Фёдор Конюхов поделился планами на лето и рассказал, что планирует впервые в истории долететь до Северного полюса на мотопараплане, где в одиночестве проведёт весь летний сезон.
«Лето будет интересное, напряженное. Мы хотим с другом, с хорошим пилотом, лётчиком Игорем Потапкиным долететь до Северного полюса от Земли Франца-Иосифа. В это время туда подойдёт ледокол и привезёт мне снаряжение, чтобы разбить там полярную станцию одиночки. Игоря и мотопарапланы заберут. Это будет впервые – долететь до Северного полюса на мотопараплане», – рассказал в беседе с «Москвой 24» Конюхов.

А большинство россиян, тем временем, не намерены брать отпуск на майские праздники. Опрос SuperJob показал, что 57% респондентов во время праздничных дней не станут уходить на каникулы, 18% будут работать по сменному графику, и лишь 13% оформят официальные отгулы. Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что больше выходных можно получить, уходя в отпуск в августе и октябре.

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#отпуск
#лето
#опрос
#каникулы
#майские праздники
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В Германии нашли 161 украинского ребёнка, которые считались вывезенными в РФ
17 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/ipolonina

Украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими коллегами нашли на территории Германии 161 украинского ребёнка, который считались вывезенными в Россию. Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил в ходе встречи со своим немецким коллегой Хольгером Мюнхом.
При этом не уточняется, каким образом все эти дети были вывезены в Германию.

В июне 2022 года Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сообщал, что с территории Украины были вывезены 307 423 ребёнка. Затем на родину вернулись чуть больше 300 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что все вывезенные дети находятся в безопасности. А посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, утверждал, что российская сторона готова назвать имена этих детей и вернуть их на Украину.

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#украина
#германия
#дети
#полиция
#россия
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Юрист Соловьёв предложил ввести запрет на продажу алкоголя в маленькой таре
17 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/HappyManPhotography

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой о запрете розничной продажи алкоголя в таре от 50 до 250 г.
Он объяснил, что маленькая ёмкость алкогольной продукции имеет более низкую цену, чем привлекает покупателя и провоцирует рост продаж спиртного.

«Прошу поручения о рассмотрении вопроса о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 г, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя министра финансов России Антона Силуанова.

А Мосгордума планирует внести в Госдуму на рассмотрение проект федерального закона о запрете распространения в интернете информации с предложениями о розничной продаже дистанционным способом табака и вейпов. Как пишет АГН «Москва», такое предложение имеет целью пресечь дистанционную продажу в Сети табачной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий, устройств для потребления такой продукции, кальянов.

Ранее сообщалось, что нелегальную торговлю спиртными напитками пресекли в одном из магазинов в городском округе Красногорск Московской области.

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#запрет
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