«Всё-таки сбежал»: Максима Галкина* заметили в шикарном ресторане на Кипре

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Комика Максима Галкина* заметили в дорогом ресторане на Кипре, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, ранее Иран атаковал Израиль, запустив в его сторону сотни беспилотных летательных аппаратов. Галкин* не остался в стороне от этого события и опубликовал в социальных сетях видео с бокалом виски в руке. «Удачи нашим ПВО», — говорит в ролике комик.
Позже Галкин* признался, что во время записи видео находился в нетрезвом состоянии.
Как пишет Mash, вчера Галкина* заметили в Лимасоле — как раз в трёх километрах и десяти минутах езды от пентхауса четы Пугачёвых-Галкиных. Там он обедал в дорогом заведении Pyxida, стараясь не попадать в объективы камер.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Позже Галкин* признался, что во время записи видео находился в нетрезвом состоянии.
Как пишет Mash, вчера Галкина* заметили в Лимасоле — как раз в трёх километрах и десяти минутах езды от пентхауса четы Пугачёвых-Галкиных. Там он обедал в дорогом заведении Pyxida, стараясь не попадать в объективы камер.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева