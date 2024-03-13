Вторичное жильё Петербурга подорожало более чем на 72% за четыре года

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Вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами.
Так, сейчас квадратный метр вторичного жилья в Северной столице достигает цены в 215,3 тыс. рублей.
До этого вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.
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«С февраля 2020 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга выросла на 72,3%, или на 90,4 тыс. рублей», – уточнила в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор агентства недвижимости Ольга Эбель.
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Мелисса Тимофеева