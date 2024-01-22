Риэлтор Зайцев заявил о возможном подорожании новостроек к лету

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Директор по продажам риэлторской компании Сергей Зайцев заявил о том, что к лету квартиры в новостройках могут вырасти в цене.
При этом, стоимость такой недвижимости может вырасти на 4-5%.
Причинами роста цен на первичном рынке специалист назвал конкуренцию с вторичным рынком недвижимости, а также риски дальнейшего ограничения действия льготных ипотечных программ.
Ранее директор федеральной компании Ильдар Хусаинов заявлял, что объём выдачи по ипотечным кредитам в России может снизиться в 2024 году примерно на 20% — до 6-6,4 триллионов рублей.
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«Резкого роста цен на первичном рынке в первом полугодии 2024 года не будет. К середине лета средняя стоимость квадратного метра в новостройках может увеличиться еще на 4-5%», — отметил в беседе с NEWS.ru Зайцев.
Ранее директор федеральной компании Ильдар Хусаинов заявлял, что объём выдачи по ипотечным кредитам в России может снизиться в 2024 году примерно на 20% — до 6-6,4 триллионов рублей.
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Мелисса Тимофеева