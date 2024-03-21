Второй этап благоустройства Парка ветеранов в Мытищах начнётся в апреле

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
«В начале апреля приступаем к следующему этапу работ. Предстоит обустроить новую тропиночную сеть. Завершим устройство фонтана, обновим лавочки и урны. Реконструируем памятник Нине Максимовне Распоповой, а также установим новые уникальные детские площадки, не имеющие аналогов», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.По её словам, принято важное решение дополнительно установить памятный знак героям-мытищинцам, пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны. Вместе с АНО «Родина» проведена большая работа по паспортизации воинских захоронений на территории округа и установлению судеб павших в военные годы.
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