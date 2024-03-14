В Мытищах прошла акция «Маленький пассажир – большая ответственность!»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Автолюбители Мытищ приняли участие в акции Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В рамках акции сотрудники ведомства провели ряд мероприятий, которые были направлены на предупреждение дорожно-транспортной аварийности с участием несовершеннолетних.
Кроме этого, был проведен интерактивный опрос мнений по внесенному в Госдуму законопроекту об эвакуации машин за перевозку детей без автокресел.
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«Перед запуском комплекса мероприятий на информационных площадках подмосковной Госавтоинспекцией был запущен соцопрос с целью определения уровня знаний и ответственности автолюбителей по вопросам использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров», — поделились в пресс-службе округа.
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Мира Полтева